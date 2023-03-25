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A Milli Futbol Takımımız Euro 2024 yolculuğuna galibiyetle başladı. Ermenistan-Türkiye maç sonucu: 1-2

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yendi. Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen ay yıldızlılara galibiyeti getiren goller Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi.

25 Mart 2023 Cumartesi 22:46
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A Milli Futbol Takımımız Euro 2024 yolculuğuna galibiyetle başladı. Ermenistan-Türkiye maç sonucu: 1-2

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda Ermenistan'a konuk oldu. Ay-Yıldızlılar maçın 10. dakikasında Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü.

ONUR BULUT VE ORKUN KÖKÇÜ

34. Dakikada A Milli takımımıza beraberliği getiren gol Orkun Kökçü’den geldi. Onur Bulut'un pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü sağ ayağıyla köşeye gönderdiği vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1

ENES ÜNAL VE KEREM AKTÜRKOĞLU

İlk yarısı 1-1 biten maçta A Milliler’in galibiyet golü ikinci yarı dakika 64’te Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Enes Ünal’ın asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Kerem, ay yıldızlıları öne geçirdi. 1-2

MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ

90 dakika boyunca Ermenistan ataklarında gole izin vermeyen Mert Günok galibiyette önemli rol oynadı.

Ermenistan karşısında 2-1 kazanan ay yıldızlılar elemelere 3 puanla başladı.

A Milliler 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Hırvatistan’ı konuk edecek.

Son Güncelleme: 26.03.2023 00:15
Anahtar Kelimeler:
AmilliitakımAyyıldızlılarMillitakımMillimaçErmenistanTürkiyeFutbol
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