A Milli Futbol Takımımız Euro 2024 yolculuğuna galibiyetle başladı. Ermenistan-Türkiye maç sonucu: 1-2

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda Ermenistan'a konuk oldu. Ay-Yıldızlılar maçın 10. dakikasında Ozan Kabak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü.
ONUR BULUT VE ORKUN KÖKÇÜ
34. Dakikada A Milli takımımıza beraberliği getiren gol Orkun Kökçü’den geldi. Onur Bulut'un pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Orkun Kökçü sağ ayağıyla köşeye gönderdiği vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
ENES ÜNAL VE KEREM AKTÜRKOĞLU
İlk yarısı 1-1 biten maçta A Milliler’in galibiyet golü ikinci yarı dakika 64’te Kerem Aktürkoğlu’ndan geldi. Enes Ünal’ın asistinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturan Kerem, ay yıldızlıları öne geçirdi. 1-2
MERT GÜNOK KALESİNDE DEVLEŞTİ
90 dakika boyunca Ermenistan ataklarında gole izin vermeyen Mert Günok galibiyette önemli rol oynadı.
Ermenistan karşısında 2-1 kazanan ay yıldızlılar elemelere 3 puanla başladı.
A Milliler 28 Mart Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Hırvatistan’ı konuk edecek.