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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan deplasmanında kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2'nci Tur I Grubu maçında deplasmanda Sırbistan’a 77-76'lık skorla yenildi. 

15 Kasım 2022 Salı 00:01
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sırbistan deplasmanında kaybetti

Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan müsabaka müsabakaya ay-yıldızlılar; Kenan Sipahi, Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Ercan Osmani ve Sadık Emir Kabaca beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk yarısını milliler 37-34 geride tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında birkaç kez öne geçme fırsatı yakalayan milliler, skor üstünlüğünü koruyamadı ve son topta isabet bulamayınca parkeden 77-76 mağlup ayrıldı.

A Milli Takım'da Scottie Wilbekin 22, Onuralp Bitim 18 ve Kenan Sipahi 11 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Sırbistan’da ise Marko Guduric 18 sayı kaydetti. Bu sonuçla birlikte milli takım, 8'inci maçında 5'inci mağlubiyetini elde ederken, Sırbistan ise 5'inci kez parkeden galip ayrıldı.

A Milli Takım, 2'nci Tur I Grubu’nda 24 Şubat Cuma günü sahasında Letonya ve 27 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Belçika ile karşılaşacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
A Milli Erkek Basketbol TakımıSırbistanFIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri
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