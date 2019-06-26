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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:00
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ay-Yıldızlıların 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla, bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Açıklamaya göre, başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), Kartal Özmızrak, Mert Akay (Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ersan İlyasova (Milwaukee

Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Scott Jordan Wilbekin (Maccabi Tel Aviv).

DHA

Son Güncelleme: 26.06.2019 10:01
Anahtar Kelimeler:
Aday KadroA Milli Erkek Basketbol Takımı2019 FIBA Dünya Kupası
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