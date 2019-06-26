A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL - Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Ay-Yıldızlıların 1 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla, bir grup sporcu ile çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Açıklamaya göre, başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki A Milli Takım'ın 26 kişilik aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer, Metecan Birsen, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim (Anadolu Efes), Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer, Ragıp Berke Atar (Banvit), Kartal Özmızrak, Mert Akay (Darüşşafaka Tekfen), Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Beko), Göksenin Köksal, Ege Arar, Ayberk Olmaz (Galatasaray Doğa Sigorta), Semih Erden (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Berk İbrahim Uğurlu, Muhsin Yaşar, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz (TOFAŞ), Metin Türen (Türk Telekom), Cedi Osman (Cleveland Cavaliers), Ersan İlyasova (Milwaukee

Bucks), Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers), Scott Jordan Wilbekin (Maccabi Tel Aviv).