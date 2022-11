A Milli Erkek Basketbol Takımı basın mensuplarıyla buluştu

İSTANBUL - FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2’nci Tur I Grubu'nda Belçika ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, basın mensupları ile bir araya geldi.



Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen buluşmada Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman’ın yanı sıra teknik heyet ve milli basketbolcular yer aldı. Medya gününde başkan Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.



HİDAYET TÜRKOĞLU: TARAFTARLARI MUTLU EDECEK BİR SONUÇ ALMAK İSTİYORUZ



Başkan Hidayet Türkoğlu, her milli maçın kendileri için çok anlam ifade ettiğini kaydederek şu ifadeleri kullandı:



“Önümüzdeki 2 maçın anlamı, belki de şu ana kadar oynayacağımız en önemlileri diyebilirim. Belçika ve Sırbistan ile oynayacağımız maçlar bizim Dünya Şampiyonası’na katılmamız için büyük anlam ifade ediyor. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Her anlamda yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Gerek İstanbul’daki basketbolseverler, gerekse de deplasmanda oynanan maçta takımımız yalnız kalmayacaktır. Sinan Erdem’deki maça bütün halkımızı davet ediyoruz. İnanıyorum ki takımı yalnız bırakmayacaklar. Değişik rollerde bulunacak genç arkadaşlarımız olacaktır. Bizim beklentimiz, sahaya çıktıkları zaman mücadeleyi ve formanın hakkını eksik etmemeleri. Umarım sevinen taraf biz oluruz. Gerek burada olacak olan gerekse de ekrana başındaki taraftarları mutlu edecek bir sonuç almak istiyoruz.”



ERGİN ATAMAN: SERT BİR SAVUNMAYLA MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ



A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ergin Ataman, Belçika ve Sırbistan maçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Dünya Kupası Elemeleri’nin bu bölümünde 2 maç yapacağız. Cumartesi gününden itibaren hazırlıklara devam ediyoruz. Tek tek değerlendiriyoruz maçları. Cuma akşamı burada Belçika’yla oynayacağız. Bizim için kritik bir mücadele. Elemelerdeki durumumuz kritik. Mutlaka kazanmamız gerekiyor Belçika maçını. Belçika çok tecrübeli bir takım. Daha önce Avrupa Şampiyonası’nda Gürcistan’da oynamıştık ve kazanmıştık. Ancak o günkü kadroyla bugünkü kadro bizim açımızdan farklı. Belçika ise aynı kadroyla geliyor. Çok tecrübeli bir kadroları var. Önemli isimlere sahipler. Zor bir maç bizi bekliyor. 16 kişilik bir kadro açıkladık, yeni isimler de var. Cuma sabahı 12 kişiye karar vereceğiz. Sinan Erdem’de seyirci desteğiyle baskılı, sert bir savunmayla Belçika maçını kazanmak istiyoruz. Pazartesi günü de Sırbistan ile Belgrad’da karşılaşacağız. Belçika maçının ardından bu maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız” dedi.



“BUGÜN VE YARIN BURADAYIM AMA SONRASINDA MADRID’E GİDİP EFES’İN BAŞINA GEÇECEĞİM”



Taraftarlara çağrıda bulunan deneyimli başantrenör, “Belçika her ne kadar Fransa gibi güçlü bir takım olarak görünmese de, bizim saha avantajımızı kullanmamız gerekiyor. Oyuncular yoğun bir periyottan geçiyor. FIBA ile EuroLeague bunun düzenlemesini yapamadı. Bugün hafif bir antrenmanın ardından 4 oyuncumuzu Fenerbahçe kampına göndereceğiz. Ben de bugün ve yarın buradayım ama sonrasında Madrid’e gidip takımın başına gideceğim. Sonrasında Fenerbahçe’de oynayan arkadaşlarımızla tekrar bir araya geleceğiz. Maçlar zorlu ama mutlaka bu maçı kazanacağız” diye konuştu.



“BUNA BİR ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKTİĞİ AŞİKAR”



FIBA ile EuroLeague arasındaki çekişmenin devam etmesi ve milli takımların oyuncularının tamamından faydalanamamasıyla ilgili konuşan Ataman, “Bende fazla bir sıkıntı yok. Sadece perşembe günü yapılan antrenmanda bulunamayacağım. Ama oyuncular açısından sıkıntı var. Fenerbahçe’nin 4 oyuncusu perşembe akşamı çok zorlu bir EuroLeague maçı oynayıp, ardından cuma günü maça çıkacak. Barcelona, Sertaç Şanlı’yı göndermiyor. Burada da bir çelişki var. Belçika’da oynayan oyuncuya takımı izin veriyor. Ama bir Sertaç’ı kullanamayacağız. Bu tip çelişkiler var. Bunların son bulması gerekiyor, bunu herkes konuşuyor. Bir çözüm bulunacağı söyleniyordu, bulunan tek çözüm, EuroLeague’de cuma gününe maç koymadılar. Bu bir çözüm değil ki. Biz Türkiye Ligi’nde oynayan oyuncularımızın tamamını kullanıyoruz. Kulüplerimize teşekkür etmek istiyorum. Başta, 4 oyuncusu olan Fenerbahçe’ye teşekkür ediyoruz, kendilerinin 4 oyuncusunu da kullanıyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerektiği aşikar. Sonunda bazı oyuncularda ciddi sakatlıklar oluşabilir” diyerek sözlerini noktaladı.



MELİH MAHMUTOĞLU: TÜRKİYE’YE YAKIŞAN BASKETBOLU OYNAYACAĞIZ



Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ise “Herkesin bildiği üzere 4’te 4 yapmamız gereken penceredeyiz. Bizim için çok önemli olacak. Belçika ile oynayacağız. Adım adım bakmak istiyoruz. Ama çok da sağlıklı bir ortamda oynayamayacağız. Hazırlanma fırsatımız çok yok, kendi takımlarımıza da gidip geri geleceğiz. Cuma günü elimizden gelenin en iyisini yapıp Türkiye’ye yakışan basketbolu oynayacağız. 4’te 4 yapacak gücümüz var ve bunu başaracağımıza inanıyorum. Tüm halkımızı maça davet ediyorum. Dünya Kupası’na katılacak gücümüz var. Bu 2 maçı sağlıklı şekilde umarım galibiyetle kapatırız” ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.