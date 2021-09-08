Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1433.85
ALTIN
487.84
DOLAR
8.4624
STERLİN
11.6544
EURO
10.0100
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi yapılacak
Kampüs yemekhanelerinin işletme ihalesi...
Küspe kurutma tesisi yapım ihalesi
Küspe kurutma tesisi yapım...
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
4 Müfettiş Yardımcısı alınacak
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Sürekli İşçi Alımı Yapılacak 
Panayır alanı ve lunapark kiraya veriliyor
Panayır alanı ve lunapark...
İş fırsatları için hemen tıkla!

8 dünya şampiyonu ilk kez aynı ringde

18 Haziran’da ilkini gerçekleştirdiği Loca Fight Club’da 7 ayrı dünya kick boks şampiyonunu aynı ringe çıkaran organizatör Kürşat Şahin, Türkiye’de bir ilke daha imza atıyor. 12 Eylül’de gerçekleşecek ikinci Loca Fight Club organizasyonunda bu kez 8 dünya şampiyonu ringe çıkacak. 8 ayrı dünya şampiyonluk maçının gerçekleşeceği Loca Fight Club, TV8 ve TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:11
12 Okunma
8 dünya şampiyonu ilk kez aynı ringde

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dövüş sporu tutkunlarını heyecanlandıracak haber, organizatör Kürşat Şahin’den geldi. Loca Fight Club’ın kurucusu Kürşat Şahin, tüm dünyada ses getirecek bir organizasyonun hazırlıklarını tamamladı. 18 Haziran’da 7 ayrı kick boks dünya şampiyonunu aynı ringe çıkararak adını tarihe yazdıran Şahin, bu kez kendi rekorunu kıracak. 12 Eylül’de Grand Cevahir Otel’de ikincisi düzenlenecek Loca Fight Club’da Türkiye’nin 8 kick boks dünya şampiyonu mücadele edecek. 

EFSANE MAÇLAR DEV KADROYLA EKRANDA

Kick boksta dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Adem Bozkurt, İsmail Uzuner, Funda Alkayış, Yahya Alemdağ, Cengizhan Kuru, Seda Duygu Aygün, Ünal Alkayış ve Kadir Yıldırım’ın 8 ayrı dünya şampiyonluk maçına çıkacağı organizasyon, 12 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’den itibaren TV8 ve TV8.5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yönetmenliğini Teoman Kozan’ın, sunuculuğunu Mustafa Özben’in yapacağı maçları İzge Can Günal yorumlayacak.

DÜNYA YILDIZLARI KOZLARINI PAYLAŞACAK

Kick boksta ringlerin altını üstüne getiren şampiyonlarımızdan Adem Bozkurt, Loca Fight Club’da Fransız rakibi Nazım Djennadi’ye karşı mücadele edecek. İsmail Uzuner, Hollandalı İlyas Boukyoua ile karşılaşacak. “Survivor” yarışmasındaki mücadelesiyle de gönüllerde taht kuran Funda Alkayış, Rusya’dan Vera Buga ile mücadele edecek. Cengizhan Kuru, Endonezyalı dövüşçü Thomas Nelson Doeve’ye karşı yumruklarını konuşturacak. Kadir Yıldırım, ringde Bosna Hersek’ten Ahmed Krnjiç ile karşı karşıya gelecek. Seda Duygu Aygün’ün rakibi İspanyol Anta Marina Sanchez olacak. Ünal Alkayış, Tacikistanlı dövüşçü Shahabaddin Bahramian ile dövüşecek. Yahya Alemdağ da Hollanda’dan Leroy Don Esajas ile gerçekleştireceği mücadeleyle kick boks tutkunlarına heyecanlı dakikalar yaşatacak.

3. LOCA FIGHT CLUB TRABZON’DA GERÇEKLEŞECEK

Kürşat Şahin, Loca Fight Club’ın üçüncüsü için de şimdiden hazırlıklara başladı. Başarılı organizatör, “Dünya ve Avrupa şampiyonu Yahya Alemdağ için muhteşem bir gece hazırlıyoruz. 2 ay sonra gerçekleşecek organizasyonda çok büyük sürprizler olacak” dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
RingDünya şampiyonuHaberler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni Malatyaspor, Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı
Yeni Malatyaspor, Walter Bwalya'yı kadrosuna kattı
'Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor'
'Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor'
Hollanda - Türkiye: 6-1
Hollanda - Türkiye: 6-1
Avrupa Motokros Şampiyonası’nda zafer De Bortoli’nin
Avrupa Motokros Şampiyonası’nda zafer De Bortoli’nin
Genç Türk sporcular dünya şampiyonasından madalyayla döndü
Genç Türk sporcular dünya şampiyonasından madalyayla döndü
Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı
Enzo Crivelli, Antalyaspor'a imzayı attı
Luckassen, Romanya takımına kiralandı
Luckassen, Romanya takımına kiralandı
Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı için Ankara'da karşılama töreni düzenlendi
Olimpiyat şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı için Ankara'da karşılama töreni düzenlendi
Bursaspor'da 3 maçta 22 oyuncu süre aldı
Bursaspor'da 3 maçta 22 oyuncu süre aldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma