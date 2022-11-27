6. Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla Pursaklar Şehir Stadı'nda düzenlenen turnuvaya Türkiye,Hollanda, Almanya,Norveç, İsveç, Rusya ve Romanya’dan Nogay Türkleri'nin kurduğu takımlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Değerli katılımcılar,

Sizleri Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum.

Sportif faaliyetler sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile olmasının yanında birliğe ve barışa da katkıda bulunmaktadır. ‘Nogay Türkleri Futbol Turnuvası’nın ilki 2015 yılında Moskova’da düzenlenmiş, daha sonra 3. Oslo’da, 4. ise Amsterdam’da 2. 5.ve bugün birlikte olduğumuz 6. da Türk-İslam Dünyasının kalbi Ankara’mızdadır. Türk Ailesinin asil evlatları Nogay kardeşimizin bu faaliyetleri Türk akraba toplulukların birbirlerini tanıması kaynaşması adına çok kıymetlidir. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığımıza destekleri için, Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin Başkan ve yönetimine de gayretleri için Türk dünyasının bir ferdi olarak teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan takımlara ve sporculara başarı ve iyi olan kazansın dileklerimle emeği ve katkısı olan herkesi kutluyorum.”



