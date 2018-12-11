Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91982
ALTIN
215.631
DOLAR
5.3737
STERLİN
6.7633
EURO
6.1171
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
HABABAM SINIFINDA YAS VAR
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz yorumu
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve...
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
'Şık Derviş'in belgeseli sevenleriyle buluşacak
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı hedefi
Talasemiyi önlemede yüzde 100 başarı...
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin
Yargıtay davalarında 'yapay zekalı' tahmin

6 konfederasyonun en iyi futbol kulüpleri sahada

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin lig şampiyonunun katılacağı 2018 Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçı, yarın El-Ayn ile Team Wellington arasında oynanacak.

6 konfederasyonun en iyi futbol kulüpleri sahada

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri'nin lig şampiyonunun katılacağı 2018 Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçı, yarın El-Ayn ile Team Wellington arasında oynanacak.

11 Aralık 2018 Salı 10:04
8 Okunma
6 konfederasyonun en iyi futbol kulüpleri sahada

ANKARA 

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yanı sıra ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekibi El-Ayn'ın mücadele edeceği 2018 Kulüpler Dünya Kupası, yarın başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın 15'incisi, 12-22 Aralık tarihlerinde BAE'nin Abu Dabi ve El Ayn kentlerinde düzenlenecek.

Turnuvadaki ilk mücadelede, ev sahibi kontenjanından katılan BAE Birinci Ligi şampiyonu El-Ayn ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Yeni Zelanda temsilcisi Team Wellington karşılaşacak. Başlama vuruşu yarın TSİ 18.30'da yapılacak play-off maçını kazanan takım, çeyrek finale çıkacak.

Karşılaşmanın galibi, 15 Aralık'ta çeyrek finalde, Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance ile karşı karşıya gelecek.

Diğer çeyrek final maçı ise aynı gün Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Japonya'nın Kashima Antlers ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Guadalajara takımları arasında oynanacak.

Real Madrid'in ilk maçı 19 Aralık'ta

Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Arjantin kulübü River Plate, kupaya yarı finalden itibaren katılacak. River Plate, Esperance ile play-off'tan gelen takım arasındaki maçın galibiyle 18 Aralık'ta karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid de turnuvaya yarı finalde dahil olacak. 2014, 2016 ve 2017 şampiyonu İspanyol kulübünün 19 Aralık'ta yapılacak yarı finaldeki rakibi, Kashima Antlers-Guadalajara karşılaşmasının galibi olacak.

2018 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 22 Aralık'ta başkent Abu Dabi'deki Zayed Stadı'nda oynanacak final maçıyla sona erecek.

Geçen yıl Real Madrid, Brezilya'nın Gremio takımını 1-0 yenerek kupayı 3. kez müzesine götürmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFAFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz yorumu
Ağaoğlu'ndan Onur Recep Kıvrak ve Burak Yılmaz yorumu
Dünya şampiyonu Vakıfbank yurda döndü
Dünya şampiyonu Vakıfbank yurda döndü
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Kasımpaşa evinde farklı yenildi
Kasımpaşa evinde farklı yenildi
Medipol Başakşehir 3 puanı tek golle aldı
Medipol Başakşehir 3 puanı tek golle aldı
ek amacımız Avrupa'da olmak
ek amacımız Avrupa'da olmak
PFDK'den 13 futbolcuya ihtar
PFDK'den 13 futbolcuya ihtar
İddaa ihalesi iptal edildi
İddaa ihalesi iptal edildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ