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55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'dan start alacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun (TBF) 1963 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve bu sene üçüncü kez en üst yarış kategorisi olan 'UCI World Tour' takviminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 16-21 Nisan tarihleri arasında 'nostaljik' bir rotada sporseverlerle buluşacak.

55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'dan start alacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun (TBF) 1963 yılından bu yana geleneksel olarak düzenlediği ve bu sene üçüncü kez en üst yarış kategorisi olan 'UCI World Tour' takviminde yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 16-21 Nisan tarihleri arasında 'nostaljik' bir rotada sporseverlerle buluşacak.

11 Nisan 2019 Perşembe 13:41
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55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu İstanbul'dan start alacak

İSTANBUL - 1963'te 'Marmara Turu' adıyla başlayan, 1965'te uluslararası nitelik kazanan ve sonraki sene ilk defa Cumhurbaşkanlığı makamı himayesinde gerçekleştirilen yarış, 55'inci yılında yine Marmara Denizi çevresinde, ilk rotasına benzer bir güzergahta koşulacak. Altısı World Tour takımı olmak üzere 17 takımdan 119 bisikletçi, yarış boyunca iki defa kıta değiştirecek. İstanbul'dan yola çıkarak Tekirdağ üzerinden tarihi Gelibolu Yarımadası'nda şehitlere selam duracak yıldız sporcular, Avrupa'dan Asya'ya geçecek. Edremit, Balıkesir ve Bursa'nın ardından 'Kraliçe Etap'ta geçilecek Kartepe tırmanışı büyük ihtimalle TUR'un kazananını belirleyecek. Sakarya ve Kocaeli üzerinden gerçekleştirilecek son etapta ise bisikletçiler Avrasya Tüneli'nden geçerek Sultanahmet Meydanı'nda finiş görecek.

CAVENDİSH GERİ DÖNÜYOR

Genel Ferdi Klasman'da Euskadi Basque Country Takımı'ndan Eduard Prades'in geçen sene şampiyonluğa ulaştığı TUR'da bu yıl da yıldız bisikletçiler sahne alacak. Geleneksel olarak sprinterlere çok sayıda imkan sunan organizasyonda bisiklet dünyasının en hızlı isimleri kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz iki yılda kazandığı yedi etap zaferi ile TUR'un belki de en öne çıkan ismi olan Bora - Hansgrohe sporcusu Sam Bennett Türkiye'deki başarılarına yenilerini eklemeye çalışacak. Kariyerinde elde ettiği 30 Fransa Bisiklet Turu etap galibiyetiyle adından söz ettiren Team Dimension Data sprinteri Mark Cavendish, yedi kez zirveye çıktığı 2014 ve 2015 yıllarının 

ardından 2019'da tekrar Türkiye yollarında boy gösterecek. Lotto Soudal'in 24 yaşındaki Avustralyalı pedalı Caleb Ewan ile birlikte Deceuninck-Quick Step'ten Alvaro Hodeg sprint finişlerinde iddialı diğer isimler olacak. 

Genel klasmanda ise 2015 şampiyonu Kristijan Durasek ve UAE Team Emirates'ten takım arkadaşı Jan Polanc'ın yanı sıra Astana'nın tırmanışçısı Merhawi Kudus ile Euskadi Basque Country'nin 33 yaşındaki tecrübeli sporcusu Benat Intxausti turkuaz mayoyu kovalayacak. Geçen yıl U19 kategorisinde dünya şampiyonu olduktan sonra U23 kategorisini pas geçen ve Quick Step ile birlikte elit kategoriye adım atan 2000 doğumlu Remco Evenepoel ise tecrübeli rakipleri arasından sıyrılmaya çalışacak.

DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

World Tour kategorisindeki tek kıtalararası bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl da dünya bisikletinin odak notası olacak. TUR, 2008 yılından bugüne olduğu gibi yine başta Eurosport olmak üzere 120'nin üzerinde ülkede, ulusal ve uluslararası prestijli kanallar aracılığıyla canlı ve banttan yayınlar ile dünya genelinde geniş bir erişim ağına ulaşacak.

TUR'UN KUPASI ÇOK ÖZEL

Altı gün sürecek bu nefes kesen mücadeleyi zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, üzeri Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel bir kupanın sahibi olacak. Selçuklu Yıldızı, bütün olarak adaleti ve özgürlüğü temsil ediyor. Yıldızın her köşesi; merhamet, şefkat, sabır, doğruluk, sır tutmak, sadakat, cömertlik ve şükür anlamlarını taşıyor. Kupanın formu için ise bir bisikletçi bacağının baldır ile bilek arasındaki bölümünden esinlenildi.

Genel klasman liderinin turkuaz mayoyu üzerinde taşıyacağı organizasyonda en iyi tırmanışçıya kırmızı, en iyi sprintere yeşil, Türkiye güzellikleri primleri liderine ise beyaz mayo verilecek. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "DÜNYA BARIŞINA KATKI SUNUYOR"

Sporun birleştirici yönünün altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUR'la ilgili açıklamasında, "Tarih boyunca barış ve dostluğun yayılmasına büyük hizmetlerde bulunan milletimiz, günümüzde hem atasporları ile olan köklü bağlarını korurken, hem de yeni tanıdığı spor dallarına büyük ilgi gösteriyor. Farklı kültür ve inançların bir arada yaşamaya imkan bulduğu ülkemiz birçok uluslararası spor faaliyetlerine ev sahipliği yaparak dünya barışına da katkı sunuyor. Tüm katılımcılara başarılar diliyor, organizasyonda görev alan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU: "NOSTALJİK BİR COŞKU"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa ve Asya'yı bağlayan Çanakkale'den dünyaya sevgi, hoşgörü ve barış mesajları iletileceğini söylerken, TUR'un ilk yıllarındaki rotasına dönmesi ile beraber nostaljik bir coşku içerisinde olduklarını vurgulayan TBF Başkanı Erol Küçükbakırcı ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen yoğun talepler sonucunda bu yılki organizasyonu farklı bir parkurda yapmaya karar verdiklerini dile getirirdi. 

İŞTE KATILAN TAKIMLAR

World Tour takımları

Astana

Bora - Hansgrohe

Lotto Soudal

Deceuninck - Quick Step

Team Dimension Data

UAE Team Emirates

PRO KITA TAKIMLARI

Burgos - BH

Caja Rural - Seguros Riga

Delko Marseille Provence

Euskadi Basque Country - Murias

Manzana Postobon

Neri Sottoli Selle Italia KTM

Nippo - Vini Fantini - Faizane

Rally UHC Cycling

Sport Vlaanderen - Baloise

W52 / FC Porto

MİLLİ TAKIM

Türkiye

TUR 2019 ETAPLARI

16 Nisan: İstanbul - Tekirdağ  156.7 km

17 Nisan: Tekirdağ - Eceabat 183.3 km

18 Nisan: Çanakkale - Edremit 122.6 km

19 Nisan: Balıkesir - Bursa 194.3 km

20 Nisan: Bursa - Kartepe 164.1 km

21 Nisan: Sakarya - İstanbul  172.4 km

Toplam mesafe:  993.4 km

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bisiklet Federasyonu55inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turuİstanbul
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