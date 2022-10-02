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5. Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan'da yapılacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı, Bursa’nın İznik ilçesinde düzenlenen 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’na 4 günde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi geldiğini açıkladı. Kazancı, 5’inci Dünya Göçebe Oyunları’nın ise Kazakistan’da yapılacağını duyurdu.

02 Ekim 2022 Pazar 17:11
5. Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan'da yapılacak

Bursa (DHA)

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı, bu yıl İznik’te düzenlenen 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları hakkında açıklama yaptı. Etkinlik alanına 4 günde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi geldiğini belirten Kazancı, 5’inci Dünya Göçebe Oyunları’nın da Kazakistan’da yapılacağını ifade etti. 

Etkinliğin sonunda gururlu olduklarını söyleyen Kazancı, "4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nın sonuna geldik. Bu son günde biraz yağmurlu hava olmasına rağmen katılımın yüksek miktarda olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. Sayılara baktığımızda yaklaşık 1 milyon ziyaretçi akınına uğradık. Özellikle dün alanımız çok çok yoğundu. Perşembe akşamı Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hemen aynı günün sabahında oyunlar başladı. Bu akşam ödül törenleri yapılacak ve sporcularımızı burada herhangi bir sakatlık olmadan evlerine, yurtlarına, ülkelerine yolcu edeceğiz. Onun dışında sadece sporlar olmadı. Diğer kültürel aktiviteler ve kültürel konular burada işlendi. Onun dışında gastronomi kültürü aktarıldı. Buraya gelen vatandaşlarımız sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar özellikle gençlerimizin burada akşamları vermiş olduğumuz konserlerle geç saatlere kadar burada kaldılar. Herkes çok güzel vakit geçirdi. Dün bakanlar düzeyinde Türk Devletleri Teşkilatı’nda bir toplantı gerçekleşti. Orada karar alındı. 5’inci Dünya Göçebe Oyunları bu akşam yapılacak olan seremonide de zaten kendilerine takdim edecek. Kazakistan'da. gerçekleşecek. Biz statüye göre bir daha böyle güzel bir organizasyonu 10 sene sonra Türkiye'de yapmayı yaşayabiliriz. Şunu onurla ve gururla belirtmek istiyoruz ki daha önce yapılan 3 organizasyonun biz üzerine kat kat koyarak geldik. Biz bile acaba bir sonra yani on sene sonra bu denli bir organizasyonu nasıl yaparız diye kendi aramızda konuşmaya başladık. Yaptığımız bu organizasyon, içerik olarak büyüklük olarak, başarı olarak dünyada ses getirdi. Bu da bize Türk'ün gücünü, Bursa'nın güzelliğini, İznik'in güzelliğini gösteriyor. Bununla da gurur duyuyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
5. Dünya Göçebe OyunlarıKazakistan
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