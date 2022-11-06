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44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kipkemboi, kadınlarda ise Dalasa kazandı

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Elite Label" kategoride gösterilen maraton, 44. kez düzenlendi.

06 Kasım 2022 Pazar 17:56
44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kipkemboi, kadınlarda ise Dalasa kazandı

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2 saat 10 dakika 18 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Yarışın hemen ardından Kenyalı atletin 2 saat 9 dakika 37 saniyeyle maratonu parkur rekoru kırarak kazandığı belirtilirken, daha sonra yapılan açıklamada Robert Kipkemboi'nin derecesinin 2 saat 10 dakika ve 18 saniye olduğu ve parkur rekorunun kırılamadığı bildirildi.

Bahreynli Marius Kimutai ise 2 saat 10 dakika 27 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, Kenyalı Sila Kiptoo da 2 saat 11 dakika 42 saniyelik derecesiyle üçüncülük elde etti.

Kıtalararası koşulan tek maraton olma özelliğiyle dikkat çeken İstanbul Maratonu'nda 42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu kategorilerinde yarışlar da yapıldı.

42K, 42K Paten, 15K ve 8K Halk Koşusu yarışlarının yapıldığı koşuda dünya sıralamasında önemli basamaklarda bulunan 56 elit atlet ve toplamda 60 bin kişinin parkura çıktı. Altunizade'den başlayan etkinlikte katılımcılar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa Kıtası'nda koşuyu tamamlandı. 42K yarışı Sultanahmet Meydanı'nda; 15K yarışı Yenikapı'da; 8K Halk Koşusu Dolmabahçe'de sona erdi.

KADINLARDA ETİYOPYALI ATLET SECHALE DALASA BİRİNCİ

Kadınlarda ise Etiyopyalı atlet Sechale Dalasa, 2 sat 25 dakika 54 saniyelik dereceyle birinci oldu. Etiyopyalı Melesech Tsegaye, 2 saat 29 dakika 1 saniyelik derecesiyle ikinci olurken, aynı ülkeden Ethlemahu Sintayehu ise 2 saat 31 dakika 38 saniyelik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

“SADECE KAZANMAYA ODAKLANDIM”

44. İstanbul Maratonu’nda zafere ulaşan Robert Kipkemboi, “İyi bir yarıştı. Tempocu atlet başarılı bir iş çıkardı. Parkur rekoru hedefliyordum ancak 30’uncu km’lerde hava sıcaklığı arttı ve yalnızca kazanmaya odaklandım. Parkuru geçen yıl deneyimlediğim için zorlu bir final bölümü olduğunu biliyordum. Hazırlıklarımı da buna göre yapmıştım” diye konuştu.

İSTANBUL’DA BAYRAM HAVASI

Trafiksiz İstanbul'da bayram havasında gerçekleştirilen maraton 44. İstanbul Maratonu’nda 15K ve 42K kategorilerine toplam 30 bin sporcu, Halk Koşusu’na ise 30 bin İstanbullu katıldı. Tekerlekli sandalyeli ve patenli sporcuların da yer aldığı organizasyonda İstanbullular, boğazın, köprünün ve şehrin keyfini doyasıya çıkardı. 42K’lık parkurda 20 farklı noktada bulunan eğlenceli etkinlik alanları ve yarışın ardından Yenikapı’da gerçekleştirilen Yüksek Sadakat konseriyle İstanbul’da bayram havası yaşandı.  

ÖDÜLLER VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen 44. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 20'şer bin Dolar para ödülü verildi. Maratonda ikinci olanlar 10'ar bin dolar, üçüncüler de 6'şer bin dolar ödül aldı.

Törenin ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

DHA

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