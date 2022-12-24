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4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yüzme bilmeyen kalmasın projemizde son 4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik, öğretmeye devam ediyoruz" dedi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 16:50
4 yılda 5 milyondan fazla kişiye yüzme öğrettik

BURSA (DHA)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya geldi. Bakan Kasapoğlu’na, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve AK Parti Bursa milletvekilleri eşlik etti. İlk olarak üniversite öğrencileriyle kahvaltı programında buluşan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Havuzlu Park Spor Tesisi Temel Atma Töreni’ne katıldı. 

Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, "Hayata geçirdiğimiz, bir gencimizin bile heba etmeme noktasında yürüttüğümüz projeler var. Halkımızın gencini, yaşlısını, kadınını, erkeğini, engellisini herkesin eşitliği anlayışıyla tesislerimize, altyapımıza, spor projelerimize erişim sağlama noktasında, güçlü iddiamız var. Bu iddiayı gerçekleştirme yönünde attığımız büyük adımlar var. Gerçekleştirdiğimiz projeler var. Gelinen önemli aşamalar var. İşte yüzme bilmeyen kalmasın projesi. 2018 yılında tarihinin en kapsamlı yüzme seferberliğini başlattık. 81 ilimizdeki yüzme havuzu envanterimizi büyüttük. Küçük beldelere dahi çelik konstrüksiyon havuzlarla bu imkana erişimi en azami seviyeye yükselttik. Toplam havuz sayımız artık 700'e yaklaştı" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Muharrem KasapoğluYüzme
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