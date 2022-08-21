34'üncü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı yapıldı

İSTANBUL (DHA)

Asya'da Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Avrupa'da Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'nda son bulan 6.5 kilometrelik zorlu parkuru kadınlar genel klasmanda Burcunaz Narin 48 dakika 14 saniye, erkekler genel klasmanda ise Doğukan Ulaç 48 dakika 13 saniye süresiyle birinci olarak tamamladı. Genel klasman kadınlarda Ece Yıldırım 0:48:59 ile ikinci, Nida Eliz Üstündağ 0:51:01 ile üçüncü olurken, erkeklerde Volodymyr Voronko 0:48:23 ile ikinci, Atakan Ercan 0:48:52 ile üçüncü oldu.

Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Üyesi ve Avustralya Olimpiyat Komitesi Başkanı Karl Stoss, IOC Genel Direktörü Christophe De Kepper, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve birçok önemli isim de izleyerek katılımcıların heyecanına ortak oldular.