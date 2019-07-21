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31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına 31 yıldır önemli katkı sunan ve ‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’ kabul edilen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 59 ülkeden yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücünün katılımıyla tamamlandı. 

31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına 31 yıldır önemli katkı sunan ve ‘Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu’ kabul edilen 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda 59 ülkeden yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücünün katılımıyla tamamlandı. 

21 Temmuz 2019 Pazar 18:58
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31'inci Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Boğaziçi Komisyonu'nun organizasyonunda yirminin üzerinde kamu ve sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yarışın sağlık sponsoru Bayındır Sağlık Grubu da denizden çıkan yüzücülere ilk müdahalede bulundu.

Kanlıca'dan başlayan ve Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’nda son bulan yarışta yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Sağlık için sporu ve aktif yaşamı desteklemek amacıyla sponsor olduklarını söyleyen Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, Türkiye ve İstanbul’un tanıtımına katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Yarışa sponsor olmaktan gurur duyduklarını belirten Sevgin, “Etik ve kaliteli hizmet sunma vizyonumuz içerisinde, sağlıklı yaşam ve spor bilincinin yaygınlaştırılması önem verdiğimiz hususlardandır. Sporun bir yaşam biçimi olarak yıla yaygın sürekliliğine de çok ciddi katkı sağlayan bu organizasyon, bir açık deniz yarışı olmasının yanı sıra, bir strateji ve performans yarışı hüviyetindedir. Yıllardır yarışmacı olarak katılmaktan mutluluk duyduğum, Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımına ve katılımcı çeşitliliği açısından bakıldığında itibar ve istikrarına katkı sağlayan bu uluslararası organizasyona, bu yıl da sağlık sponsoru olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz” diye konuştu.

Yıllardır yarışmacı olarak da katılan Sezai Sevgin, 50-54 yaş kategorisinde 59 dakika 14 saniye ile yarışı 4’üncü sırada tamamladı.

YARIŞI KAZANANLAR

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen organizasyonu erkeklerde Melikşah Düğen, 48 dakika 28 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Efe Erduran, 48 dakika 32 saniyelik süresiyle ikinci, Ukrayna'dan Artur Artamonov ise 48 dakika 53 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 47 dakika 19 saniyelik süresiyle Ilgın Çelik ilk sırada yer aldı. Geçen yılın şampiyonu Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 26 saniyelik derecesiyle ikinci, Şira Nur Eroğlu ise 50 dakika 9 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

DHA

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