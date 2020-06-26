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30 yıllık hasret sona erdi

Premier Lig’in 31’inci haftasında Manchester City’nin Chelsea deplasmanında mağlup olmasıyla birlikte Liverpool, şampiyon oldu.

26 Haziran 2020 Cuma 09:15
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30 yıllık hasret sona erdi
Premier Lig'de heyacan tüm hızıyla sürerken, Liverpool, en yakın takipçisi Manchester City’nin Chelsea deplasmanında 2-1 mağlup olmasıyla 30 yıllık hasretine son verdi. 

Liverpool’un yakın takipçisi Manchester City, ligin 31’inci haftasında Chelsea deplasmanına konuk oldu. Stamford Bridge’de oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 38’inci dakikada Pulisic’in attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. İkinci yarıya daha baskılı başlayan Manchester City, aradığı golü 55’inci dakikada buldu. 55’inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kevin De Bruyne, sert bir şutla topu ağlara göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmanın 77’nci dakikasında ev sahibi ekip bir kez daha öne geçti. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Wllian, topu ağlarla buluşturdu:2-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Chelsea sahasında Manchester City’i 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla bitime 7 hafta kala en yakın rakibi Manchester City’nin 22 puan önünde olan Liverpool, 30 yıl aranın ardından şampiyonluğunu ilan etti.

DHA

Son Güncelleme: 26.06.2020 09:44
Anahtar Kelimeler:
LiverpoolPremier LigŞampiyonFutbol
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