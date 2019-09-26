Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101940
ALTIN
274.371
DOLAR
5.6618
STERLİN
6.9915
EURO
6.1937
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine katkı sağlamak istiyorlar
Üniversiteliler, ürettikleri roketle havacılık endüstrisine...
Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu
Milli judocu Merve Azak Dünya...
Yaşı 40 olan birinin kalp yaşı 80 olabiliyor
Yaşı 40 olan birinin kalp...
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara ihtiyacı var
Şebnem Özdemir: Yapay zekanın kadınlara...
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım yok, kaskım var' projesi tanıtıldı
Enduro motosiklet yarışında 'Hayatıma kastım...
İş fırsatları için hemen tıkla!

210 ülkeden 2 bine yakın atlet yarışacak

Dünya Atletizm Şampiyonası, yarın Katar’ın başkenti Doha’daki Halife Stadyumu’nda başlıyor. Şampiyonada Türkiye'yi 20 atlet temsil edilecek.

210 ülkeden 2 bine yakın atlet yarışacak

Dünya Atletizm Şampiyonası, yarın Katar’ın başkenti Doha’daki Halife Stadyumu’nda başlıyor. Şampiyonada Türkiye'yi 20 atlet temsil edilecek.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:35
9 Okunma
210 ülkeden 2 bine yakın atlet yarışacak

KATAR - Dünyanın en geniş katılımlı spor etkinliklerinden biri olan ve Olimpiyatlar ile FIFA Dünya Kupası’nın ardından en fazla insana ulaşan üçüncü organizasyon olarak bilinen Dünya Atletizm Şampiyonası’nın 17’ncisi Doha’da 27 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. 10 günlük dev organizasyonda 210 ülkeden 2 bine yakın atlet ter dökecek.

Şampiyonanın yapılacağı Halife Stadyumu, 2014’te renovasyona alındı ve bu yılın nisan ayındaki Asya Atletizm Şampiyonası ile kapılarını yeniden açtı. 45 bin kişilik stadyum, Doha’daki yüksek hava sıcaklık nedeniyle içeriden özel soğutucu sistemiyle serinletiliyor. Yarışmalar öncesinde çalışacak olan klima sistemi sayesinde stadyum içindeki sıcaklık 20-22 dereceye ayarlanacak.

1983 yılında başlayan Dünya Atletizm Şampiyonası, ilk kez bir Ortadoğu ülkesinde düzenleniyor. 2010’dan bu yana Elmas Lig’in açılış etabını yapan Doha, bu etkinlik için binlerce sporseveri ağırlayacak.

TÜRKİYE DOHA'DA 20 ATLETLE MÜCADELE EDECEK

1983’ten bu yana tüm dünya şampiyonalarına katılan Türkiye, Doha’da 20 kişiyle yer alıyor. 200 metrede Londra’daki şampiyon unvanını korumaya çalışacak Ramil Guliyev ve 400 metre engellinin dünya ikincisi Yasmani Copello’nun yanı sıra şu isimler Doha’da madalya kovalayacak:

"Özkan Baltacı (Çekiç atma), Necati Er (üç adım atlama), Polat Kemboi Arıkan, Mert Girmalegesse (Maraton), Salih Korkmaz (20 km yürüyüş), Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes, Aykut Ay, Yiğitcan Hekimoğlu, Kayhan Özer (4×100 metre), Tuğba Güvenç, Özlem Kaya (3000m su engelli), Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal (20 km yürüyüş), Elvan Abeylegesse, Fadime Suna-Çelik (maraton), Emel Dereli (gülle atma), Eda Tuğsuz (çekiç atma)."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dünya Atletizm Şampiyonası210 ülkeden 2 Bine Yakın Atlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu
Milli judocu Merve Azak Dünya Şampiyonu oldu
Max Kruse derbiye hazır
Max Kruse derbiye hazır
Türkiye'yi temsil edecek Şırnaklı gençler, İspanya yolcusu
Türkiye'yi temsil edecek Şırnaklı gençler, İspanya yolcusu
Buğrahan Tuncer: Geçen sene beklentiyi çok aştık
Buğrahan Tuncer: Geçen sene beklentiyi çok aştık
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli güreşçileri kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli güreşçileri kabul etti
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor
Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum
Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum
İzmir Körfezi şenlenecek
İzmir Körfezi şenlenecek
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık, gümüş madalya buruk geliyor
Taha Akgül: Ülkemizi şampiyonluğa alıştırdık, gümüş madalya buruk geliyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans