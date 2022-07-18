2022 TÜRKİYE - AFRİKA KUPASI’NDA FİNAL HEYECANI!

Haber: Nevra F. Zehra Babürşah

Bu yıl Afrika Kupası turnuvasının karşılaşmaları geçtiğimiz haftalarda Şişli ilçesindeki Feriköy Stadı’nda yapıldı. Bu yıl, turnuvada Türkiye’de yaşayanAfrikalı oyunculardan oluşan16 milli takım vardı. Organizasyon bu yıl Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı’nın desteğiylegerçekleşti.Turnuvanın yarı final ve final maçları 17 Temmuz Pazar günü yapıldı.

Geçtiğimiz yıllardada oldukça ses getiren turnuva, Türkiye’de yaşayan Afrikalı futbolcuların kendilerini profesyonel takımlara göstermeleri için bir fırsat sunuyor. Sahada ve tribünlerde renkli görüntülere sahne olan organizasyon, Afrikalı gençler için umut olmaya devam ediyor.

Bir çoğu göçmen olmadan once kendi ülkelerinde veya başka ülkelerde profesyonel olarakoynamış ama burada ancak amatör lig kulüplerde forma giyen veya futbolcu olma umuduyla Türkiye’ye gelen gençlerin bir kısmı, gündüz çeşitli işlerde çalışıyor. Aynı zamanda sabahın erken saatlerinde işe gitmeden once ve haftasonlarında Feriköy Stadında veya şehrin başka semt stadlarında antrenman yapıyor, semt takımlarıyla veya kendi aralarında oluşturdakları takımlarla maçlar yapıyor.

“Türkiye bizim için bir umut” diyen Afrikalı genç futbolcular, kariyerlerine devam edebilmek için takımların ve menajerlerin gözüne girmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu turnuva sayesinde Türkiye’den ve yurt dışından kulüplere transfer olan arkadaşları da onlara örnek oluyor.

16 takım ve 4 gruptan oluşan turnuvayı geçen sene Angola kazanmıştı. Bu yıl 11 Haziran’da başlayan turnuvanın final maçı 17 Temmuz’da Feriköy Stadı’nda yapıldı ve Angola ile Nijerya'yı karşı karşıya getirdi. Bu yılın şampiyonu da final maçını kazanan Angola oldu.

2022 Türkiye- Afrika Kupasının A Grubunda Nijerya, Gana, Gabon, Togo; B Grubunda Liberya, Benin, Uganda, Sierra Leone; C Grubunda Nijer, Mali, Angola, Gine; D Grubunda ise Kamerun, Güney Afrika, Burkina Faso ve Fildişi Sahili vardı. Takımların kadrosunun tamamı Türkiye’de yaşayan Afrikalı göçmenlerden oluşuyor.

Müsabakadan once İstiklal marşımız, ondan sonra da Angola'nın ve Nijerya'nın milli marşları okundu.

Pazar günkü final karşılaşmasının ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıda Angola takımı King Wireko’nun penaltı golü ile 1-0 öne geçti.

9 numaralı formanın sahibi King Wireko, 40. Dakikada attığı bu gol ile takımına galibiyeti getirdi.