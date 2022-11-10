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2022 PMGC League Şampiyonası başladı

4 milyon dolar ödülün dağıtılacağı şampiyonada, 3 Türk takımı da yer alıyor.

10 Kasım 2022 Perşembe 17:33
2022 PMGC League Şampiyonası başladı

ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Dünyadaki en büyük E-Spor şampiyonalarından Pub-G heyecanı başladı. Toplam 4 milyon dolar ödülün dağıtılacağı şampiyonada, 3 Türk takımı da yer alıyor.

Dünyadaki en büyük E-Spor oyunlarından Pub-G heyecanı başladı.

Daha önceki aylarda düzenlenen ön elemelerde ülkelerin ve bölgelerin dünya şampiyonasına katılacak takımları belirlenmişti.

4 milyon dolar ödül havuzu

2022 PMGC League Şampiyonası, 10 Kasım’da başladı. Kırmızı, Yeşil ve Sarı gruplarda 16’şar takım gruplardan çıkarak finale katılmak için mücadele edecek. 

Her gruptan ilk 3’e giren takım finallere direkt katılma hakkı kazanacak. Grupları 4. ve 11. sıralar arasında bitiren 8’er takım bir eleme turuna daha girecek. Bu elemelerden çıkan 4 takım da finallere katılabilecek. Özel davet edilen 3 takım ile birlikte 16 takım finallerde mücadele edecek. 

Şampiyonada toplam 4 milyon dolar ödül dağıtılacak. 

3 Türk takımı mücadele ediyor

Ülke ve bölge elemelerini geçerek şampiyonaya katılma hakkı kazanan 3 Türk takımı bulunuyor. S2G Esports Kırmızı grupta, Fire Flux Esports Yeşil grupta, Beşiktaş Esports ise Sarı grupta mücadele ediyor. 

Takımlarımızın hedefi gruplarını ilk 3 içinde tamamlayarak finallere gidebilmek. Takımlarımız, eğer ilk 3’e giremezlerse gruplarında ilk 11 takım arasına girerek ‘Tutunma Aşaması’ maçlarına katılmaya hak kazanmaya çalışacaklar. Takımlar, şampiyonadaki başarıları ölçüsünde ödülden pay alacak. 

PUB-G nedir?

PUB-G, 64 km2’ye kadar çeşitli büyüklüklerdeki temsili alanlar üzerinde 4’er kişiden oluşan 16 takımın birbiriyle savaştığı bir bilgisayar oyunu. Oyunda çeşitli silah, mühimmat ve teçhizat seçenekleri bulunuyor. Zamanla daralan alan, takımları birbiriyle mücadeleye zorluyor. Dünyada 100-400 milyon arasında PUB-G oyuncusu olduğu ve günlük yaklaşık 14 milyon kişinin oynadığı ifade ediliyor. 

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 10.11.2022 17:43
Anahtar Kelimeler:
2022 PMGC LeaguePUBGS2G EsportsFire Flux EsportsBeşiktaş Esports
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