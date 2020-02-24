20 YILLIK HASRET SONA ERDİ

4’üncü dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Belhanda’nın ara pasıyla topla buluşan Onyekuru’nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

7’nci dakikada Mariano’nun sağ kanattan ceza sahasına yolladığı ortada arka direkte Falcao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

18’inci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Organize gelişen Fenerbahçe atağında Kruse’nin pasıyla ceza sahasının hemen içinde topla buluşan Vedat Muriç, Marcao’nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

21’inci dakikada penaltı atışında topun başına geçen Kruse, meşin yuvarlak ve kaleci Muslera’yı farklı köşelere yolladı: 1-0.

34’üncü dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken top, arka direkte Onyekuru’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kale önünde Ozan Tufan’a çarpan top kornere çıktı.

40’ıncı dakikada Galatasaray eşitliği yakaladı. Ömer Bayram’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında topa iyi yükselen Donk’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay’ın solundan filelerle buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

65’inci dakikada Altay’ın kısa düşen pasında Fenerbahçe yarı sahasının ortalarında topla buluşan Belhanda’nın vuruşunda kaleye yönelen topu Altay yatarak kontrol etti.

73’üncü dakikada Isla’nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Dirar’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera’da kaldı.

76’ncı dakikada Ömer Bayram’ın ceza sahasına yolladığı topu Fenerbahçe defansı uzaklaştıramadı. Penaltı noktasının hemen üzerinde Onyekuru’nun gelişine şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

77’nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Jailson’un ceza sahası içerisinde Onyekuru’yu düşürmesi sonucunda hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

80’inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Falcao, kaleci Altay’ın uzandığı köşeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

84’üncü dakikada Younes Belhanda oyundan çıkarken Deniz Türüç'ün hızlı hareket etmesi yönündeki telkinleri sonrasında rakibine elle sert müdahale ve yaşanan tartışmalar sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deniz Türüç de aynı pozisyonda yaşananlar sebebiyle direkt kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.

89’uncu dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta Max Kruse’nin sert şutunda kaleci Muslera, yatarak meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

90+7’nci dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Onyekuru, kendi yarı sahasından aldığı topla Fenerbahçe kalesine kat etti. Ceza sahası içerisine giren Onyekuru, kaleci Altay’ı geçerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrıldı.



ERSUN YANAL KIRMIZI KART GÖRDÜ

Fenerbahçe’nin Galatasaray’la oynadığı derbi maçta teknik direktör Ersun Yanal, kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın 66’ncı dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Onyekuru’nun pozisyonunda hakem Umut Meler’e itiraz ederek sahaya girdi. Yanal, itirazlarını sürdürürken elleriyle de tepki gösterdi. Yardımcılarını da dinleyen Umut Meler, Yanal’a direkt kırmızı kart gösterdi. Öte yandan yardımcı antrenör Volkan Kazak da sarı kart gördü.



DENİZ İLE BELHANDA ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbi maçta Dirar-Belhanda kavga etti. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, Fenerbahçeli Deniz Türüç ile Galatasaraylı Belhanda’ya kırmızı kart gösterdi.

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı Ülker Stadyumu’nda konuk ediyor. Karşılaşmanın 82’nci dakikasında oyun Belhanda oyun alanını terk ederken kendisini uyaran Deniz Türüç’ü eliyle tokat atar gibi itti. Belhanda’nın yerine oyuna girecek olan Ahmet Çalık oyuna girdikten sonra geri çıktı. 84’üncü dakikada Belhanda’ya ikinci sarı kartı gösteren Umut Meler, oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Daha sonra Galatasaray yedek kulübesine hareketlenen Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç de kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki takım futbolcularını Fatih Terim ve teknik ekipler sakinleştirmeye çalıştı.



ERSUN YANAL İSTİFA SESLERİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, 20 yıl sonra iç sahada kaybedilen derbi sonrasında teknik direktör Ersun Yanal’ı istifaya davet etti. Galatasaraylı futbolcular, galibiyet sonrasında sahada sevinç gösterilerinde bulunurken, Fenerbahçe taraftarları sahaya yabancı maddeler attı. Sarı-lacivertli taraftarlar sonrasında teknik direktör Ersun Yanal’ı istifaya davet eden tezahüratlarda bulundu.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Isla (Dk. 81 Mevlüt Erdinç), Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan (Dk. 60 Deniz Türüç), Ozan Tufan, Dirar, Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 88 Mehmet Ekici), Muriç

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Marcao, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Feghouli (Dk. 90+8 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 90+10 Adem Büyük), Falcao (Dk. 85 Ahmet Çalık)

GOLLER: Dk. 21 Kruse (P) (Fenerbahçe) - Dk. 40 Donk, Dk. 80 Falcao (P), Dk. 90+7 Onyekuru (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Serdar Aziz, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Dirar, Isla, Volkan Kazak (Antrenör) (Fenerbahçe) - Falcao, Seri, Donk, Mariano, Fatih Terim (Teknik direktör), Onyekuru (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Ersun Yanal (Teknik direktör), Dk. 84 Deniz Türüç (Fenerbahçe) - Dk. 84 Belhanda (Galatasaray)