1905 KSSD DERNEĞİ'NE GÜÇLÜ ADAY

HABER: KORAY KAMACI

Avukat Edip Önder yönetimi ile birlikte seçim öncesi Lansmanını gerçekleştirdi.

Birçok dernek üyesinin katıldığı Lansmanda, yapılacak projeler ele alındı. Özellikle Ali Sami’nin Osmanlıca çıkardığı kitabın Türkçe’ye çevirilip telif haklarının kulübe devredilmesi, Hasnun Galip’teki kulüp binasının onarılarak, orada kulüp yararına bir kafe açılması ve orada Voleybol takımının antrenmanlarını yapmasına olanak verilmesi gibi çok önemli projelerden bahseden Av. Edip Önder, seçimi kazanmaları durumunda Galatasaray kulübüne çok fazla proje üretimi ile birlikte önemli katkılar vereceğinin de sinyallerini verdi.

Başkan adayı Sn. Av. Edip Önder, bilgisi ve vizyonu ile de salondaki insanların büyük alkışını aldı. İddialı ve çok önemli projeler ile de takdirleri üstünde topladı.