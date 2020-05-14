Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş Kulübü'nde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş Kulübü'nde 8 kişide koronavirüs...
İstanbul’da hava kirliliği yarıya yakın düştü
İstanbul’da hava kirliliği yarıya yakın...
Profesyoneller için 'dünyanın en hafif'ini Türkiye’de satışa sundu
Profesyoneller için 'dünyanın en hafif'ini...
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı...
Korona stresi ile baş etmek için öneriler
Korona stresi ile baş etmek...
İş fırsatları için hemen tıkla!

19 Mayıs için dijital koşu düzenleniyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tarihi bir koşu projesi ile tüm Türkiye ile birlikte kutlayacak.

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:07
0 Okunma
19 Mayıs için dijital koşu düzenleniyor

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu, Macera Akademisi iş birliğinde; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı dijital ortamda anma koşuları projesi ile kutlamaya hazırlanıyor. 

19 Mayıs'ta "19 Mayıs 1919 Koşusu" ile başlayacak etkinlikte, "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" ile 19-25 Mayıs tarihleri arasında bir hafta boyunca devam ederek binlerce kişinin sanal ortamda koşarak ve hareket ederek bu çok özel bayramı büyük bir coşku ile hep birlikte kutlaması hedefleniyor. Dileyen herkes bu tarihi kutlamaya ücretsiz olarak www.19mayis1919kosusu.com adresinden kayıt olabilecek. 

19 MAYIS 1919 KOŞUSU 19 SAAT, 19 DAKİKA SÜRECEK

Etkinlik 19 Mayıs'ta düzenlenecek "19 Mayıs 1919 Koşusu" projesi ile başlayacak. Sports TV ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak "19 Mayıs 1919 Koşusu" 19 saat, 19 dakika sürecek. 

Türkiye'nin 24 saat Ultra Maraton rekortmeni Aykut Çelikbaş'ın yaklaşık 190km koşacağı etkinlikte Aykut Çelikbaş'a bir bayrak yarışı kurgusu ile şampiyon atletlerimiz ve ünlü isimler de canlı bağlantı yaparak en az 19 dakika süre ile eşlik edecekler. 19 Mayıs 00.00'da başlayıp aynı gün saat 19.19'da bitecek bu tarihi koşuya, dileyen herkes online bir şekilde koşarak canlı yayında eşlik edebilecek. 

19-25 MAYIS TARİHLERİ ARASINDA "GENÇLİK HAFTASI SANAL YARIŞLARI" DÜZENLENECEK

Ayrıca proje kapsamında; 15-25 Mayıs tarihleri arasında "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" da düzenlenecek. Katılımcıların 1,9km, 5km, 10km, 19km veya 19dk'lık mesafeleri seçerek yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde ister yürüyerek, ister koşarak, isterse de hareket ederek ve fiziksel mesafeye dikkat ederek katılabileceği "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" ile yüzlerce sporsever, uzaktan ama bir arada spor yapmanın keyfini çıkaracak. Katılımcılar etkinlik sonunda, tıpkı fiziksel olarak düzenlenen koşularda olduğu gibi, sonuç sertifikalarına sahip olacaklar.

İYİLİK İÇİN KOŞ! DİLEYEN KOŞARKEN BAĞIŞ YAPABİLECEK!

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı dayanışma içinde kutlarken katılımcılar, Covid - 19 salgını döneminde ihtiyaç sahiplerine koşarak destek olmak için Türkiye'nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay ve 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağış yapabilecekler.  Online ortamda gerçekleştirilecek olan bu koşular sayesinde, katılımcılar sosyal mesafelerini korurken, fiziksel anlamda bir arada olamasalar da 19 Mayıs coşkusunu yüzlerce kişiyle birlikle koşarak yaşayacaklar. 

Anahtar Kelimeler:
Dijital Koşu19 MayısSpor Bakanlığı Ile Atletizm Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'ta antrenmanlar iptal, tesis karantinaya alınıyor
Beşiktaş'ta antrenmanlar iptal, tesis karantinaya alınıyor
Beşiktaş Kulübü'nde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
Beşiktaş Kulübü'nde 8 kişide koronavirüs tespit edildi
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı kızışacak
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız
Ali Palabıyık: Önlem paketlerine harfiyen uyacağız
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı
Eczacıbaşı VitrA'da Natalia Pereira'yla yollar ayrıldı
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Fenerbahçeli yöneticinin testi pozitif çıktı
Mete Düren: Futbolcunun, yanındaki arkadaşı veya karşısındaki rakibin temiz olduğunu bilmesi gerekiyor
Mete Düren: Futbolcunun, yanındaki arkadaşı veya karşısındaki rakibin temiz olduğunu bilmesi gerekiyor
Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli
Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli
Karşıyaka'nın virüs kabusu
Karşıyaka'nın virüs kabusu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı