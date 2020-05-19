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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk Rallisi düzenlendi. Rallide dünya şampiyonu sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyon pilotu Toprak Razgatlıoğlu, 24 kilometrelik parkurda Dolmabahçe Sarayı önünden start alıp Taksim Meydanı'ndaki finişe ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte geldiler. Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu daha sonra Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

19 Mayıs 2020 Salı 13:00
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstanbul'da Atatürk rallisi

"AMACIMIZ DÜNYANIN BİRÇOK ÜLKESİNDE YAYINLANMASINI SAĞLAYABİLECEK GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ ÇIKARMAK"

Yarış öncesi açıklamalarda bulunan Kenan Sofuoğlu, "Türkiye Motosiklet Federasyonu ile beraber dedik ki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda biz de böyle özellikle gençlerin ilgisini çekecek, İstanbul'u tanıtacak proje yapalım dedik. Bu projeye karar verdik. Boş bir İstanbul'da yapılabilecek güzel bir iş olduğunu düşünüyoruz. Parkuru Toprak Razgatlıoğlu ile beraber tamamlayacağız. Amacımız burada Türkiye'ye değil, dünyanın birçok ülkesinde de yayınlanmasını sağlayabilecek güzel bir görüntü çıkarmak" diye konuştu. 


TOPRAK RAZGATLIOĞLU: BİR NEBZE OLSUN HEYECAN KATMAK İÇİN PROJE DÜZENLEDİK

Toprak Razgatlıoğlu ise "Daha önceki senelerde 19 Mayıs büyük bir coşkuyla kutlanıyordu. Bu sene koronavirüs sebebiyle herkes evlerde. Biz de evdekilere bir nebze olsun heyecan katmak için proje düzenledik" dedi.


"TMF OLARAK PANDEMİ SÜRECİNDE ELİMEZDEN GELDİĞİ KADAR YARDIMLARIMIZI SUNDUK"

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Zorunda olmadıkça evde kaldığımız bir dönemde birbirimizden ayır ve uzak kaldığımız bir dönemde hem bizi bize bağlayan hem de gönüllerimizi bir araya bağlayan sponsorumuzun desteği ile İstanbul ve Türkiye tanıtımını sizlerle paylaşıyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bu pandemi döneminde elimizden geldiği kadarıyla ihtihacı olan insanlara yardımlarımızı motositletlerimiz ile gönüllü bir hizmet olarak sunmaya çalıştık. Ardından da yaptığımız kampanyalar ile Kızılay'ın kan bağışlarına destek olmaya çalıştık. Ve şimdi milli takımlar kaptanımız, Türkiye'nin motorsporlarındaki duayeni bizi bu işi sevdiren miletvekilimiz Kenan Sofuoğlu'nun organizasyonuyla çok güzel bir İstanbul panoramik gezintisi yapacağız" dedi. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik Ve Spor BayramıAtatürk Rallisiİstanbul
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