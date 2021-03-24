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100 bin TL’lik Kombine Aldılar

24 Mart 2021 Çarşamba 16:45
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100 bin TL’lik Kombine Aldılar

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursaspor Kulübü'nün "Hatıran Yeter" sloganıyla başlattığı Hatıra Kombinesi Kampanyası'na katılan Yıldırım Belediyesi, bin tane kombine alarak sözünü tuttu.

Bursaspor Kulübü’nün “Hatıran Yeter” sloganıyla 4 Mart’ta Timsah Arena’da düzenlenen tanıtım toplantısıyla başlattığı Hatıra Kombinesi Kampanyası’na ilgi giderek artıyor.

BAŞKAN YILMAZ SÖZÜNÜ TUTTU

Kampanyanın tanıtım kampanyasına katılan Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz, bin tane kombine alarak sözünü tuttu. YILDIRIM BELEDİYESİ’NDEN 100 BİN LİRALIK DESTEK. Yıldırım Belediyesi’nin Bursaspor’a verdiği 100 bin liralık hatıra kombinesi desteğiyle birlikte, kampanyada biriken meblağ önemli ölçüde arttı. 599 BİN LİRA TOPLANDI. “Hatıran Yeter” Kampanyası’nda satılan kombine sayısı 5 bin 992’ye çıktı. Böylece, 19 gün içinde firmalarla taraftarların katılımıyla kampanyada toplanan para; 599 bin 200 liraya yükseldi.

BTSO 1.663 KOMBİNE ALDI. Geçen hafta da BTS0, “Yeniden Büyük Bursaspor Kampanyası” adıyla 1.663 kombine alarak, kulübe 166 bin 300 liralık katkıda bulunmuştu.
BTSO’nun söz verdiği 1963 kombine için kalan 300 kombineyi de önümüzdeki hafta alacağı öğrenildi. Kampanya tanıtımına katılan Belediyelerin de önümüzdeki günlerde söz verdikleri kombineleri satın alması bekleniyor.

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100 Bin TLlik Kombine Aldılar
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