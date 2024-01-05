İstanbul

Sporda Avrupa'nın çatı kuruluşları, Gazze'ye saldırılarına rağmen İsrail'in takımlarına yönelik çifte standart uygulamalarına devam ediyor.

Son olarak basketbolda Avrupa Ligi organizasyonu, Fenerbahçe Beko'nun İstanbul'da İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile yapması gereken 19. hafta maçını güvenlik gerekçesiyle Türkiye dışında oynattı.

Fenerbahçe Beko, Litvanya'nın Panevezys kentinde dün akşam yapılan maçta rakibini 109-74 yenmeyi başardı.

İsrail takımlarına iç saha maçlarını, Avrupa'da kendi tercih ettikleri ülkelerde oynama şansı veriliyor.

Avrupa Ligi yönetimi, Fenerbahçe Beko ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak fikstürde de değişikliğe gitmişti. Bu sezon iki takım arasındaki ilk maç İstanbul'da oynanacaktı ancak Avrupa Ligi, fikstür değişikliğine gitti ve ilk maçı Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde tarafsız sahaya aldı. 16 Kasım'da Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan mücadeleyi Maccabi Tel Aviv 78-73 kazandı.

Türkiye'nin THY Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi Anadolu Efes de Maccabi Tel Aviv ile maçını Belgrad'da oynadı. Lacivert-beyazlılar, mücadeleyi 95-86 kaybetti.

Galatasaray ve Bursaspor, İsrail takımlarıyla Bosna Hersek'te oynadı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Bursaspor İnfo Yatırım, İsrail takımlarıyla Türkiye'de yapması gereken maçları Bosna Hersek'te oynadı.

Galatasaray, Bosna Hersek'in Laktasi şehrinde Hapoel Bank Yahav ile oynadığı maçtan 85-70 mağlup ayrıldı. Bursaspor İnfo Yatırım da aynı şehirde oynanan karşılaşmada bir diğer İsrail ekibi Hapoel Holon'a 93-74 mağlup oldu.

Galatasaray, İsrail'de oynanması gereken ancak Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan karşılaşmada ise Hapoel Bank Yahav'a 99-96 kaybetti. Bursaspor ise Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan maçta Hapoel Holon'u 75-74 yendi.

Basketbolda BKT Avrupa Kupası'ndaki Türk temsilcilerinden Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo ile İsrail'de yapması gereken mücadeleyi Belgrad'da oynamıştı. Mücadeleden Hapoel Shlomo 81-75 galip ayrıldı.

2022'de Rus takımları ihraç edilmişti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına sessiz kalan Avrupa Ligi organizasyonu, 2022'nin mart ayında Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'nın basketbol kulüplerini o sezonki THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndan ihraç etmişti.

Önce Rus takımlarının turnuvalara katılımını askıya alan organizasyon, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarında barış adına kayda değer bir gelişme yaşanmaması nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB Avrupa Kupası'nda Lokomotiv Kuban'ın ihracına karar vermiş, 28 Şubat'tan itibaren söz konusu kulüplerin maçları, lig sıralamasındaki puanlama sisteminden çıkarılmıştı.

UEFA ve FIFA'nın İsrail kararları

Futbolun en büyük organizasyonlarından UEFA ve FIFA da İsrail'in milli takım ve kulüp takımlarının oynaması gereken tüm uluslararası maçları önce erteledi. Akabinde İsrail'in talebi doğrultusunda, ülkede oynanması gereken müsabakalar, yine İsrail'in belirlediği başka ülkelere alındı.

Buna göre milli takım için Macaristan, kulüp takımlarından Maccabi Tel Aviv için Sırbistan ve Maccabi Haifa için Kıbrıs Rum Kesimi tayin edildi.

Bu karar alınırken diğer takımların fikstürü ve yerel lig maçları dikkate alınmadı. İsrail'in ertelenen Kosova maçı, yerel liglerde maçların devam ettiği dönemde oynatıldı.