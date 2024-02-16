Danimarkalı teknik adam, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kendileri açısından zor bir karşılaşma olduğunu aktaran Priske, "Muhteşem bir maç çıkardık. Birçok fırsat yakaladık. İki gol bulduk ama daha fazla da atabilirdik. Bu fırsatları yakaladık. İyi bir futbol oynadık. Oyuncularımın öz güveni için iyi bir maç oldu. Daha iyisini de çıkarabilirdik. Bu performans sonrası bir mağlubiyet almamız üzücü oldu ama sergilediğimiz oyundan memnunum." diye konuştu.

Priske, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini dile getirerek, "Oyuncularım 90 dakika boyunca sorumluluklarını yerine getirdi. Galatasaray'ı çok zorladık. Yediğimiz 3 gol bizi üzdü ama takımımın performansıyla gurur duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

Maçın kırılma anları olduğuna değinen 46 yaşındaki teknik adam, "Maçta önemli anlar vardı. Bunları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Bunları değerlendiremediğimiz için cezalandırıldık. Bir deplasman takımına göre iyi performans sergiledik." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların maçta oluşturduğu atmosfere değinen Priske, "Taraftar yapması gerekeni yaptı. Şansımızı zorlamaya devam ettik. Statta iyi bir atmosfer vardı. Umarım taraftarlar keyif almıştır. İki taraf da istekli bir oyun sergiledi." ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Brian Priske, iyi performanslarına rağmen mağlup olmanın hayal kırıklığını yaşadıklarını kaydetti.

Genç oyunculardan kurulu bir kadroları olduğuna ve tecrübe kazandıklarına değinen Priske, "İyi bir takıma karşı oynadık. Sadece takım değil kulüp olarak da Galatasaray çok başarılı. Onları çok saygı duyuyoruz. Takımımızdaki gençler çok başarılıydı. Bu maçı bir kez daha izlediğimizde biraz daha hayal kırıklığı yaşayacağız. Şu anda zaten hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çok fırsat kaçırdık, 3-4 gol daha atabilirdik. Güçlü bir takımla mücadele ettik." diye konuştu.

"Galatasaray hala favori"

Danimarkalı teknik adam, Galatasaray'ın tur için favori olduğunu dile getirdi.

Priske, 22 Şubat'ta yapılacak rövanş maçıyla ilgili, "Kura çekildiğinde Galatasaray favoriydi. Hala favoriliği devam ediyor. Ancak Galatasaray'dan ziyade Sparta Prag'a odaklıyım. Bir sonraki maçı nasıl kazanacağımızı düşünüyorum. Bugün, neler yapabileceğimizi, gücümüzü gösterdik. Bir sonraki maçta da kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaten bir gol eksik başlayacağız. O yüzden bu dezavantajı çevirmenin hesaplarını yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.