Haber: Damla Oya Erman

Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde gerçekleşecek olan fırlatma, yerel saatle 16:35'te başlaması planlanan bir Falcon 9 roketi tarafından gerçekleştirilecek. Pazar gecesi kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyen bir önceki kalkış girişiminin ardından, bu yeni girişim bekleniyor.

SpaceX, X (eski adıyla Twitter) üzerinden "Hava koşulları nedeniyle bu akşamki Falcon 9 kalkışı gerçekleştirilmedi" açıklamasını yaptı.

Salı günüki fırlatmanın canlı yayını, kalkıştan beş dakika önce X @SpaceX ve SpaceX'in resmi web sitesi üzerinden izlenebilecek.

Cuma günü gerçekleşen bir önceki kalkış girişimi, geri sayımın sadece 57 saniye kala iptal edilmişti ve SpaceX, bu ani iptal için herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Eğer her şey planlandığı gibi giderse, Falcon 9'un ilk aşaması, kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra Büyük Okyanus'ta konuşlandırılmış olan "Of Course I Still Love You" adlı drone gemisine başarılı bir iniş yapacak.

Bu fırlatma, SpaceX'in açıklamasına göre bu roketin 16. fırlatma ve inişi olacak. Daha önceki uçuşları arasında NASA'nın "Double Asteroid Redirection Test (DART)" ve 10'dan fazla Starlink görevi bulunmaktadır.

Aynı gün içerisinde, Falcon 9'un üst kademesi, 22 Starlink uydusunu düşük Dünya yörüngesine taşımayı sürdürecek ve kalkıştan yaklaşık 62 dakika sonra bu uyduları oraya bırakacak.

Starlink, SpaceX'in geniş bant mega uydu ağıdır ve şu anda 5.250'den fazla operasyonel uydudan oluşmaktadır; ancak bu sayı sürekli olarak artmaktadır.