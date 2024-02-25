Şota Arveladze, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maçın hareketli geçtiğini belirten Şota, "İyi zamanda golü bulduk. İyi de başladık. Sonrasında 10 kişi kaldık. Beklenmeyen bir kırmızı kart oldu. İyi gidiyorduk. İlk devre pozisyonlar bulduk. İkinci devre de 10 kişi kalmanın zorluklarını yaşadık. Çok basit faul veriliyor. Futbolcuları aslında tebrik etmek istiyorum. Kolay değil. Alanyaspor, iyi top çeviren bir takım. Son dakikada VAR'a gitmesi bana biraz tuhaf geliyor. Son dakikada verilen kararda futbolcunun nereye dokunduğunu göremiyoruz. Söyleyeceğimiz fazla bir şey yok." ifadelerini kullandı.