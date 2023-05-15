Ankara

NBA play-off'larına tek karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Celtics, sahasında 76ers'ı mağlup ederek konferans finalinde Miami Heat'in rakibi oldu.

Celtics'i galibiyete 51 sayı, 13 ribaunt, 5 asist üreten Jayson Tatum taşıdı. Jaylen Brown da 25 sayı, 6 ribauntluk katkıda bulundu.

Play-off kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 25 yaşındaki Tatum, bir play-off serisinin 7. maçında en fazla sayı atan isim olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 37,3 isabet oranıyla maçı tamamlayan 76ers'ta Tobias Harris 19 sayı, 5 ribaunt, Tyrese Maxey 17 sayı ve Joel Embiid 15 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

AA