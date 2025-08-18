Ayşegül Bedir Akosman yazdı…

Beşiktaş sezona 3 puanla başladı. Sezona iyi başlamak açısından önemli bir 3 puan fakat ligin en zayıf ekiplerinden birine karşı alınan bu galibiyet Beşiktaş’ı yanıltmasın.

Siyah beyazlılar özellikle maçın başında ve sonunda rakip ceza sahası içinde yanlış son vuruş tercihleriyle çok fırsat kaçırdı. Beşiktaş bu sorunu çözebilseydi maç farka bile gidebilirdi.

Peki neden böyle olmadı anlatalım…

Dolmabahçe’de Eyüpspor karşısında maça önde baskıyla başlayan Beşiktaş özellikle ilk 30 dakika çok istekliydi. Abraham, Rafa, Joao Mario ve Rashica hücum hattında ön alan presiyle oyun başladı. Beşiktaş için oyunun bu bölümünde gelmesi gereken goller, hücum varyasyonlarında yapılan yanlış paslar, ayağa tam oturmayan toplar, acele ve bireysel son vuruşlar nedeniyle organize bir şekilde gelmedi.

Bunun en büyük nedeni, Beşiktaş’ın henüz ideal bir ilk 11’i yok. Sağlı sollu kanat oyuncularının olmayışı hücumda büyük bir handikap. Abraham ve Joao Mario pozisyon oluşturabilmek için sürekli bir şeyler denedi. Atılan penaltı, verilmeyen penaltı hepsi ayrı bir hikâye. Beşiktaş’ın rahat bir şekilde skor üretmesi ve kalesinde her maç gol yememesi için kanat hücumcuları şart. Bu eksiklik giderildiğinde Beşiktaş daha rahat gol bulacak hem de rakip savunmaları meşgul edecek ve çok basit goller yemeyecektir.

Öte yandan stoper eksikliği, özellikle Paulista- Uduokhai tandemi Beşiktaş’ta rakiplerinin iştahını açan önemli bir sorun. Her ikisi de birçok pozisyonda yavaş kalıyor. Bunu bildikleri için öne çıktıklarında tedirginler, rakip Beşiktaş savunmasının arkasına top atınca hızla dönemiyorlar. Hal böyle olunca her iki oyuncu da oyunun bazı bölümlerinde geriye yaslanıyor.

İşte tam bu bölümlerde Beşiktaş kalesinde golü görüyor. Çünkü iki stoper geriye yaslanınca takımın boyu uzuyor yani 1. ve 2. bölge arasında mesafe artıyor ve etkili hücum baskısı yapamıyor Beşiktaş ve topu rakibe veriyor. Beşiktaş bu şekilde oynayarak rakibe gereksiz bir özgüven veriyor ve oyuna ortak ediyor. Oysaki, Beşiktaş’ta olması gereken, büyük takım refleksi göstererek rakibi ve oyunu domine etmesidir.

Rafa Silva’nın bireysel becerisiyle son dakika golü gelmese aynı senaryo yaşanabilir ve maç 1-1 bitebilirdi. Bu durum Abraham’ın Joao Mario’nun emeklerinin boşa gitmesi demektir!

Bu konunun çözümü hocada değil başkandadır. Beşiktaş’ın puan ve maç kaybetmeden kanat oyuncuları ve stoperi gelmelidir. Aksi durumda Beşiktaş yarışamaz hale gelir.