Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada suça sürüklenen B.B. ve U.B. 24'er yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu olan suça sürüklenen U.B, B.B, M.A.D. ile A.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada maktulün annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşma salonunun önünde ve koridorda geniş güvenlik önlemleri alındı.

Adliye içinde ve dışındaki bazı vatandaşlar, ellerinde "Mattia Ahmet için adalet" yazılı dövizler taşıyarak slogan attı.

Bir önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, U.B. ve B.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, M.A.D. ve A.Ö.'nün ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan cezalandırılması istendi.

Karar öncesi son sözleri sorulan B.B, "Yaptığım her şey için çok pişmanım, çok üzgünüm." derken, U.B. de çok pişman olduğunu dile getirdi.

A.Ö. de anne ve babasının yanına gitmek istediğini belirterek, "Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Benim suçum yok. Ben olay yerinde olduğum için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

M.A.D. ise suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini belirterek, mahkemeden beraatına karar verilmesini talep etti.

Davayı karara bağlayan heyet, suça sürüklenen B.B. ve U.B.'yi "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırdı. Cezada indirim uygulamayan heyet, B.B. ve U.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, M.A.D. ve A.Ö.'yi ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etti.

Başsavcılıktan karara itiraz

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı davaya ilişkin yaptığı açıklamada, duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasında B.B. ile U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müşterek fail, A.Ö. ve M.A.D.'nin ise "çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan cezalandırılmasının ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin talep edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, bugün görülen karar duruşmasında, suça sürüklenen B.B. ve U.B.'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıl hapisle cezalandırıldığı ve tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği belirtildi.

Diğer suça sürüklenen A.Ö. ve M.A.D.'nin ise beraat ve tahliyelerine karar verildiği kaydedilen açıklamada, savcılığın mütalaasına aykırı çıkan hususlara ilişkin kanun yollarına başvurulacağı ifade edildi.

Yargılanan 4 kişiden 2'sinin beraatine tepki

Davada kararın okunmasının ardından anne Yasemin Akıncılar Minguzzi ve maktulün bazı yakınları fenalaştı.

Daha sonra adliye önünde basın açıklaması yapan anne Minguzzi, "Ben artık sadece ilahi adalete güveniyorum." dedi.

Baba Andrea Minguzzi ise 2 sanığın serbest bırakılmasının yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, bu kararın hakaret olduğunu savundu.

Adalete inanmak istediğini belirten Andrea Minguzzi, Ahmet için geç olduğunu fakat bütün çocuklar için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Ailenin avukatı Ersan Barkın ise yargılanan 4 kişiden 2'sinin 24 yıl hapis cezasına çarptırıldığını, 2'si hakkında ise "eylemin içerisinde olmalarına rağmen delil yetersizliği nedeniyle" beraat ve tahliye kararı verildiğini anımsattı.

İstinaf incelemesinde bu kararın mutlaka kaldırılacağını düşündüklerini kaydeden Barkın, şöyle konuştu:

"100 yılı aşkın var olan yargılama geleneğine, içtihat birliğine, bu içtihatlarda ortaya konan iştirakin hangi biçimde gerçekleşeceğine ilişkin var olan kararlara aykırı biçimde verilmiş bir karardır bu. Dolayısıyla bu haliyle kabul edilemez. Üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hepimizin evlatlarının sokaklarda can güvenliği sorunu yaşamadan yaşayabilmelerine ilişkin bir emsal karardı. Yazık ki bu emsal kararda muvaffak olamadık. Verilen karar bu haliyle kabul edilebilir bir karar değil."

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 24 Ocak'ta Mattia Ahmet Minguzzi'nin kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına gittiği, burada dolaştıkları sırada U.B. (15) ve B.B. (15) ile karşılaştıkları, aralarında geçen konuşmanın ardından B.B.'nin Minguzzi'yi ittirdiği aktarılmıştı.

B.B'nin, dolaşmaya devam eden Minguzzi'nin tekrar karşısına çıkarak yumruk attığı belirtilen iddianamede, şüphelinin elindeki bıçakla Minguzzi'yi vücudunun farklı bölgelerinden yaraladığı anlatılmıştı.

İddianamede, U.B.'nin de yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından U.B. ve B.B.'nin kaçtıkları kaydedilerek, olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan Minguzzi'nin 17 gün sonra 9 Şubat'ta yaşamını yitirdiği ifade edilmişti.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan otopsi raporuna göre, vücudunda 3 kesici alet yaralanması, göğsünde delici alet yarası olan Minguzzi'nin ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, U.B.'nin Minguzzi'yi tekmelediği, B.B.'nin ise tezgahtan aldığı bıçakla birden fazla kez bıçakladığı kaydedilerek, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan her iki suça sürüklenenin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, olay günü B.B. ve U.B. ile hareket ettikleri belirlenen M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapis istemiyle birleştirilme talepli iddianame hazırlanmıştı.