Solo Yatırım Holding tarafından ‘kamuoyuna önemli duyuru’ başlığı altında yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dünyada 3 kıta 4 şehirde 10 yıldır gayrimenkul enerji ve tekstil alanlarında faaliyette olan Solo Yatırım Holding olarak İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı kamuoyunu bilgilendirmeye görev bildik.

Şirketimiz 10 yılı aşkın süredir Türkiye ve Ortadoğu arasında gayrimenkul ve inşaat alanlarında faaliyettedir. Yabancı yatırımcılara konut satışı alanlarında Ortadoğu’nun birçok ülkesinden satış alanında çözüm ortaklarımız mevcuttur. Katar, Kuveyt, Dubai, İran ve Tahran başta olmak üzere birçok ülkede satış konusunda acentelerimiz bulunmaktadır.

Kamuoyuna üzülerek belirtmekteyiz ki, İran acentemiz tarafından bilginiz dışında İran vatandaşlarına konut satışı yapılmış ve ödemeler alınmıştır. Bilgimiz dışındaki bu satışlar ve süreçleri tarafımızdan ilgili makamlara beyan edilmiştir. Yasal süreç başlatılmıştır. Eş zamanlı olarak İran İslam Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye temsilciliği, bu nahoş olay ile ilgili ivedilikle tarafımızdan bilgilendirilmiştir. Sorumlu olan kişi ve kişiler hem Türkiye'de hem de İran'da en kısa sürede yargı önüne çıkacaktır. Daha fazla mağduriyet oluşmaması adına Solo Yatırım Holding olarak bu kamuoyu bilgilendirilmesini ve Solo Holding resmi çalışanları dışında hiçbir kişi ya da kurumun satış taleplerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

İran bu anlamda mağduriyeti oluşmuş İran vatandaşlarının Solo Holding ile direkt olarak iletişime geçmelerini önemle rica ederiz.”