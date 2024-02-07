Kendisine pet fabrikası tarafından verilen hediye çekinin bir kısmını yaşadığı sitede yer alan kediler için mama alarak harcayarak dobby dostlarına yardım ederek gönülleri feth etti.

Pet fabrikası istanbul’da pati severler için çeşit çeşit kaliteli ve bütçeye uygun ürünleriyle dikkat çektiği kadar sokak hayvanlarına verdiği desteklede dikkat çeken bir marka. Dobby bundan böyle yaptığı iş birliklerden elde ettiği gelirin bir kısmını sokak hayvanları için bağışlamaya devam edeceğini söyledi.

İşte dobby instagram hesabı: https://www.instagram.com/ dobby.beyy?igsh= N2E1azlnMG1teDBj

Pet fabrikası online satış sitesi: https://www.petfabrikasi.com