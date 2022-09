Mehmet Ali BABAR

"Uso lakaplı Yusuf Talay yakında Amerika'da çekilecek olan Türk yapımı bir başrol filmi için Amerikaya uçacak.

New york'ta başlayıp, San francisco ve Türkiye de finalin verileceğin film şimdiden büyük bir heyecan uyandırıyor . Senaryo gereği Sokakta yaşayan bir gencin dramını anlatan "Sokak Şampiyonu" adlı filmin yönetmenliğini Holywood Sinemalarında adından söz ettiren Türk asıllı Ömer Sarıkaya üstlenecek."

Çocukluğumdan bu günüme kadar hep çalıştım !

1993 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde dünyaya geldim. Orta halli bir Ailenin altı kardeşten üçüncüsüyüm. Çocukluğumdan bu yana hep çalışıyorum. İlk işimde ayakkabı boyacılığıdır. Sabahları okula gider öğlen eve gelip bir şeyler alıştırıp, boya sandığımı kapıp işe koyulurdum. Çalışmayı çok seviyordum. Hamallık, inşaat işçiliği vs. İnanın bana yapmadığım iş kalmamıştır herhalde bunca zamana kadar.

2000 yıllarda İstanbula kaçtım ve burada da bir çok iş' te çalıştım. İnşaat, kahvehane, seyyar satıcılık,taksi şoförlüğü gibi.

Yılmaz Güney benim dönüm noktam !

Her insanın feyz aldığı birileri vardır bu hayatta. Benim de Yılmaz Güney dir. Ne zaman Tv ekranında Filmini görsem elim ayağım bir birine dolaşırdı. Ekrana kilitlenirdim. Çoğu zaman aynanın karşısına geçip onu taklit eder o meşhur kızgın mimiklerini yapmaya çalışırdım. Yani açık konuşmak gerekirse Yılmaz Güney hayranlığı beni beyaz perdeye itti.

"Bir gün bende Oyuncu olacağım" derdim hep kendi kendime. Oldum da çok şükür. Bu hayatta neyi çok ister ve dilersen Rabbim onu sana nasip ediyor.

Oyunculuk kararım ani oldu !

Aslında aklımda hep oyuncu, jön olmak vardı ama bu kadar hızlı olacağını düşünmedim hiç. Bir kaç ay önce çok sevdiğim Sanatçı bir abimin mekanına gittim. Konuşma faslının ortasında "Yusuf sen neden diziler de oynamıyorsun ? Yakışıklısın,aslan gibisin" dedi. Şaka yapıyor zannettim önce. Sonra iş ciddiyete binince " abi nasıl olacak, pat diye olurmu ?" dedim.

"Sen merak etme dostlarım var seni tanıştıracağım " dedi. Nitekim de öyle oldu. Sevgili Ömer Sarıkaya ile bir araya geldik. Sen benim aradığım adamsın. Elimde çok iyi bir Senaryo var. Seni film de başrol oynatacağım deyince inanamadım.

Sosyal içerikli bir film olacak !

Ömer Sarıkaya senaryoyu önüme koyunca nasıl bir şeydir acaba ? diye meraklandım. Okuyunca o kadar etkilendim ki anlatamam. madde bağımlısı, sokakta yaşayan bir gencin çetin bir hayat hikayesi ve başarılı mücadelesi anlatılıyordu ve beni çok etkilemişti.

Malesef sokaklarda yaşayan madde bağımlısı o kadar gençlerimiz ve çocuklarımız var ki anlatamam. Dünyamızda 31 milyona aşkın madde bağımlısı genç var. Türkiye,iran,Pakistan, Amerika vs.. Bu gençleri topluma kazandırmak zorundayız. İnsan ayırmaksızın hangi ülke vatandaşı olursa olsun her insan bir can, her canda kıymetlidir. INŞAALLAH bu film onların çıkış yolu ve kılavuzu olacak. Film için kolları sıvayıp hazırlıklara başladık. Şimdi özel spor eğitmeninden dövüş sanatları tekniği dersini alıyorum. Yani açıkça konuşmak gerekirse gecemi gündüzüme katıyorum. Çok güzel bir proje. Dünyayı etkisi altına alacağına inanıyorum çünkü kanayan bir yara bu. Sinema filmleri her zaman izleyiciye mesaj niteliğindedir.

Sinemanın sadece bir tüketim olmadığını düşünen, oradaki yaşantıları anlamaya, anlatıları kavramaya çalışanlar için sinema da tüm yaşam gibi emeksel bir üretimdir. Senaristinden yönetmenine, oyuncusundan ışıkçısına, rejisörüne, figuranına, müziğine, dekoruna daha bir çok şeyi ile sinema bir üretim sürecidir.

Bu süreçte emeği geçenler arasındaki iletişimin, paylaşımın, dayanışma ve kollektif çalışmanın önemi çok büyüktür. Filmin başarısı da zeten burada gizlidir.

Mesala Yılmaz GÜNEY tarafından çekilen DUVAR filmindeki kolektif çalışma güzel bir örnektir. DUVARIN ETRAFINDA adlı belgeseli de bu filmin çekiliş öyküsünü ve film çekilirken her aşamada harcanan emeği anlatması açısından bir anlamda SİNEMA BELGESELİ niteliği taşımaktadır. Duvarın Etrafında adlı belgeseli ayrıca Cannes film festivaline seçilmiştir.

Bu da tabiki bizler için büyük bir onur ve gururdur.

İyi bir Oyuncu olabilmek için İnsan olmak lazım!

bu sürecin sancılı ve uzun bir süreç olduğunu bilmek gerekir. İyi bir oyuncu olmak için gereken önemli iki madde yetenek ve eğitimdir. Sahne sanatlarında oldukça önemli olan beden dilini rahat kullanabilmek, senaryoyu anlayabilmek ve takım çalışmasına ayak uydurabilmek için yeteneğin ve eğitimin bir arada olması gerekiyor.

Bir diğer bilinmesi gereken konu ise geliştirmiş olduğunuz yeteneğiniz sayesinde rol alınan karakteri benimseyerek izleyiciye tüm duyguyu hissettirebilmektir. Oyunculuk eğitimi alınması tek başına yeterli olmayabilir. Bu durum teknik bilgileri öğretirken sürekli sahnede olmak tecrübe kazandıracaktır.

Benim genç arkadaşlarıma tavsiyem oyuncu olmadan önce insan olmak önemli. Empati kuran, bencillikten uzak bir hayata kendinizi zorlamalısınız.

Her zaman, her an doğal ve anına göre davranmak. Bir şeye bir toplumda iken vereceğiniz tepki ile tek başınıza iken vereceğiniz tepki aynı olmalı. En basitinden örnek: Tek başınıza yemek yerken ekmek kırıntıları, yemeğinizden bir parça yere düşünce kaldırıyorsanız, en "elit, sosyetik"(!) toplum/mekan/ortamda da bu davranışı sergilemelisiniz. Yoksa hayatınız boyunca iyi biri olamazsınız. Sadece yapmacık biri olursunuz.

Bunlara ek olarak da yaş fark etmeksizin gerektiği kişilere saygılı olmalısınız. Bunlar olunca zaten hem doğal hem saygılı bir insan olacağınız için ister istemez hoşgörülü ve erdemli bir birey oluyorsunuz ve bu zincirlemenin sonu iyi insan olmaya kadar gidiyor.

Neden Uso ?

Diyarbakırlı olduğum için kendimi bildim bileli bana gerçek ismimle hitap etmezler. Uso yani Yusuf'un kısaltılmış hali ile çağırırlar. Hal böyle olunca ismim Uso olarak kaldı. Benim de hoşuma gidiyor bana böyle hitap etmeleri.

Film 2023 ortalarında vizyona girecek !

Çekimlerimiz büyük ihtimalle üç aya kadar başlayacak. Yönetmenimiz Ömer Sarıkaya bu konuda çok hassas. Elinden geleni ardına koymuyor. Herşeyden önce çalışkan ve titiz bir kişiliği var buda tabiki işine yansıyor. Sürekli istişare içindeyiz. ALLAH nasip ederse projemiz 2023 'ün ortaları gibi vizyona girecek.