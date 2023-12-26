Haber: Beyza Betül Cihan

Bu anlamlı gecede Kastamonu Dernekler Federasyonu, Genel Başkanı Fatma Kıranoğlu,Başkan Vekili Recep Çetinkaya ve yönetim kurulu üyelerimizin destek ve katılımıyla Mehmet Aslan'a sağladığı yoğun destekle ön plana çıktı ve gecenin sonunda kazanan olarak Mehmet Aslan belirlendi.

Özellikle SMA Tip 2 hastası 17 aylık bebekleri Mehmet Aslan için başlatılan "Mehmet Aslan Yaşasın" kampanyası, Yiğitcan ve Öznur Özcan çiftinin duyarlılığıyla büyük bir ilgi gördü. Başiskele Altınkent Mahallesi'nde yaşayan çiftin çocukları Mehmet Aslan Özcan'a Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde SMA Tip 2 teşhisi kondu. Kas kayıpları yaşayan Mehmet Aslan için alınan raporlar doğrultusunda yurt dışında gerçekleştirilmesi gereken tedavi için gerekli fonun sağlanabilmesi amacıyla Kocaeli Valiliği'nden kampanya izni alındı.

Gelişmelerin ardından başlatılan kampanya, tedavinin maliyeti olan 1 milyon 820 bin doların toplanması hedefiyle başarıyla ilerliyor. Şu ana kadar %75 oranında fon toplanarak önemli bir aşama kaydedildi. Bu süreçte toplumun duyarlılığı ve dayanışması, Mehmet Aslan'ın tedavi sürecine destek olma noktasında güçlü bir motivasyon kaynağı haline geldi.