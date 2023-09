Sevdiğiniz bir insanın karşısına geçin. “Ben, senim!” deyin. “Sonra sen bensin”. Kim sen? Kim ben? Birkaç dakika sonra aynaya bakar gibi olacaksınız. İşte Veda felsefesinin en etkin yöntemi olan Transandantal Meditasyon (TM) bu anlayışa, Birlik anlayışına dayanıyor… Gördüğünüz her şey işte bu Aşkın Benliğin bir yansıması. Anlaşamadığınız bir insanın karşınızda olduğunu hayal edin. Aslında anlaşamadığınız kendinizsiniz. O kişide o yönü görüyorsunuz. Kendinizle kavga ediyor ve farkında değilsiniz. Tıpkı Brad Pitt’in başrolünü oynadığı Fight Club filmindeki final sahnesi gibi… Öyleyse örtün! Hatalarınızı… Böylece zamanla karşınızdaki insanın da hatalarını örtmüş olacaksınız. Gözleyen olun. Böylece her şeyi bilme, her şeyi yapabilme, her şeyi başarabilme yeteneğini geliştirin. Bu daha yüksek bir bilincin gelişimiyle mümkün.

Transandandantal Meditasyon Derneği, işte bu ve bunun gibi bir çok faydası olan bu felsefenin küresel anlamda yer edinmesi amacıyla yarım asırdır faaliyetlerini sürdürüyor. Maharishi Mahesh Yogi,bizzat İstanbul’a gelerek bu derneği kurmuş.

Yalnızca yeni bir tohum yeni bir ürün verebilir. Yalnızca yeni bilgi, yeni ilkeler ve yeni yöntemler, çatışmalara, hastalıklara ve ızdıraba son verebilir ve bu türden sorunların gelecekte de ortaya çıkmasını önleyebilir. Yalnızca yeni bir bilgi, sağlıklı, refah içinde, uyumlu bir toplum ve huzurlu bir dünya yaratabilir.

Aslında TM, yeni bir yöntem değil. Kökü binlerce yıl öncesine dayanan bir felsefe. Fakat yaşadığımız çağda her dine, inanca saygılı bir yöntem olarak uyarlanmış. Gittikçe doğal yaşamdan uzaklaşan ama aslında doğanın bir parçası olan insan, haliyle yaşadığı stresle başa çıkamıyor. Hasan Basri Karahan ve Mahmut Gorkey’in ardından, 20 yılı aşkın süredir derneğin başkanlık görevini sürdüren Albert Baruh, düzenli TM ile ilgilenen bireylerin, zihin sağlığında iyileşmeye, kaygıda azalmaya, depresyon vakalarında düşüşe, kandaki kaygı ve gerginlik kaynaklı biyokimyasalların azalmasında, dikkat zayıflığı ve hiperaktivite sorununun neredeyse yok denecek boyuta inmesine, uykusuzluk sorununun giderilmesine ve tüm bunların ışığında, huzurda artış ve gerginliklerden daha çabuk toparlanmaya yol açtığını söylüyor.

Enerjik ve kendini iyi hissetme anlayışı, aynı zamanda fiziksel sağlıkta denge ve uyuma yol açıyor. Bu da kalp – damar sisteminin sağlığında gelişime, sinir sisteminin daha sağlıklı işlevine, solunum, hormon ve sinir sisteminin yanı sıra, beden metabolizması, bağışıklık sistemi, kas – kemik sisteminde denge ve uyuma yol açıyor. Tüm bunlar en az 15 yaş daha genç görünüm sağlıyor. Günümüzde daha genç görünmek için estetik ameliyatlar için ayrılan zamanın bir kısmı, transandantal meditasyon gibi alternatif çözümlerle sağlansa, fena olmaz mı?

Bireyin bu Aşkın bilince yani birlik inancına ulaşması, toplumsal refahın da en doğal reçetesi. Suç oranında azalma, toplumsal yaşam kalitesinin yükselmesi, ulusal ve uluslararası uzlaşı, terörde azalma ve barışta ilerleme kaydedilmesi… Her biri, kalıcı küresel barışın inşa edilmesinde adeta bir tuğla olma görevi görüyor. Zaten bir yapının oluşumu için önce tuğlaya ihtiyaç yok mu?

Hemen burada Mimar Sinan’ın bir sözü geldi benim aklıma. “Bir şaheseri oluşturmak için yıllar gerek. Ama yıkmak için birkaç saat yeter. Albert Baruh, ön yargılı bazı yayınların (haber ve dizi v.b) felsefelerine zarar veremeyeceğini söylüyor. Öyle ya, yapıcı olmak, iyi olmak güçlülerin işidir. Kötü olmak ise güçsüzlerin. Çünkü kötüler öyle güçsüzdür ki, iyilik yapmak onlara zor gelir. Ben de Albert Bey’e sordum. Dünyada kim kazanır? İyiler mi kötüler mi? “Gözleyip göreceğiz.” dedi ama sonrasında “bence iyiler.” diye eklemeyi ihmal etmedi.

Peki sizce kim kazanır? İyiler mi? Yoksa Kötüler mi? Bu soruyu siz Önce Vatan Gazetesi okuyucularıma sormadan önce, TM başkanının şu sözlerine kulak verin. “Günümüzde bazı yayın organları, olumsuz haberleri ön plana çıkarsa da savaşlar azaldı. İşte şu anda sadece Rusya’da var. O da bitecektir. Özellikle Afrika’da açlık sorunu bitiyor. Okuma – yazma bilmeyenlerin oranı düşüyor. Eğitim seviyesi yükseldi. Bir yandan da toplumsal uyanış başladı. Medtasyon gibi farklı yöntemlerle insanlar bedenini ve ruhunu olgunlaştırıyor. Yöntemler farklı olsa da hepimizin kaynağı aynı. Geldiğimiz kaynağa doğru yol alıyoruz.”

Sayın Baruh’a değerli vaktini bana ayırdığı ve aydın fikirlerini benimle paylaştığı için teşekkür ederim. Kim kazanır sorusuna benim yanıtıma gelince: Bir yerde bir tartışma varsa, iki taraf da haksız ki bu tartışma çıkmıştır. Ama az ama çok. Evrende iyilerin kazanması için toplumsal barış şart! Bu da farklı yanlarımız yerine ortak noktalarımıza odaklanmakla, bence daha mümkün. Saygılarımla…