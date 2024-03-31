Ankara

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, oyunu Üsküdar'da kullandı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar'da kullandı.

Şeyh Şamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne eşi Feride Aksakal ile gelen Önder Aksakal, 3378 numaralı sandıkta oy verdi.

Aksakal, yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, ülkemize, İstanbul'umuza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bu seçimler önemli seçimler, geçmiş dönemlerde yaşadığımız seçimlerden biraz daha farklı özellikler arz ediyor." dedi.

Bu seçimlerin 2023 seçimlerinin devamı olduğunu belirten Aksakal, "Özellikle küresel güçlerin ülkemiz üzerindeki hesaplarının mutlak surette bozulması adına bu seçimlerden Cumhur İttifakı partilerinin başarılı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Onun için DSP olarak da biz üzerimize düşen görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra okuldaki diğer salonları ziyaret eden Aksakal, sandık görevlilerine ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç oyunu Adana'da kullandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Adana'da kullandı.

Çukurova ilçesindeki Ayşe Atıl İlkokuluna giden Adana Milletvekili Oruç, 1057 numaralı sandıkta oy verdi.

Oruç, oy verme işleminin ardından gazetecilere, seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Bir kez daha çağrılarını yenilediklerini ifade eden Oruç, "Lütfen her yerde gidelim oylarımızı kullanalım. Oylarımızı kullanmakla yetinmeyelim, sandıklarımıza hep birlikte sahip çıkalım. Kulağımıza gelen bazı şeyler oluyor. Bununla ilgili oyumuzu kullanmak kadar, oyumuzu korumak, sayımlarda doğru sayılmasını sağlamak, bu incelemeleri ve gözlemleri yapmak üzere hep birlikte değerli halklarımıza buradan çağrımızı yineliyoruz." diye konuştu.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, oyunu Gölbaşı'nda kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde oy kullandı.

Sezer, oy kullanmak için Şahin Sevin İlkokulu'na geldi.

Okuldaki 1194 numaralı sandıkta oyunu kullanan Sezer, vatandaşlarla fotoğraf çektirip, sandık görevlilerine başarılar diledikten sonra okuldan ayrıldı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Beşiktaş'ta oyunu kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

Gayrettepe'deki Şair Nedim Ortaokulu'na eşi Şule Perinçek'le gelen Perinçek, vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1153 numaralı sandığın bulunduğu alana ulaştı.

Burada oy kullandıktan sonra okulun önünde basın mensuplarına konuşan Perinçek, bu seçimin Atlantik sistemindeki son seçim olduğunu söyledi.

Perinçek, "Türkiye zincirlerini kıracağı bir döneme giriyor. Türkiye'nin ufkunda üretim devrimi var. Önümüzdeki seçimi üretim devrimi koşullarında, milletin iktidar olacağı, milli hükümetlerin kurulacağı koşullarda yapacağız. O nedenle Türkiye'nin önü açık, ufukları açık. Umutluyuz." diye konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe oyunu kullandı

Başakşehir'de oyunu kullanan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbulluları sandığa davet etti.

Kabaktepe, eşi Amine Ateş Kabaktepe ve 2 çocuğuyla birlikte 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanacağı Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesine geldi. 1144 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa ailesiyle giren Kabaktepe, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Demokrasinin en güzel günlerinden birinin yaşandığını belirten Kabaktepe, şöyle devam etti:

"İstanbul'da, tüm Türkiye'de ilçelerimizin, büyükşehirlerimizin belediye başkanlarını seçeceğiz. Milletimizin sandıklara gelişi başladı. Daha da yoğunlaşacağına inanıyoruz. İnsanları sandığa davet ediyoruz. Kentlerimizi en iyi şekilde yönetecek adayların belirlenmesi noktasında, milletimizin bu yetkiyi en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. İstanbul'da sabah 04.30'dan itibaren başlayan mesaimiz var."

Kabaktepe, İstanbul'da sakin bir ortamda oy kullanma işlemlerinin sürdüğünü söyleyerek, "Bu sakinliği, olgunluğu herkesten bekliyoruz. İstanbul için hayırlı olsun diyorum. Türkiye için hayırlı olsun diyorum. İnşallah bu seçimin sonucunda, Türkiye Yüzyılı'na yakışır şehirleri İstanbul'umuzda ve tüm Türkiye'de görmeyi milletimizin oyları bize nasip edecek." dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, oyunu Manisa'da kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Manisa'da kullandı.

Eşi Didem, kızı İpek Özel ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'na gelen Özgür Özel, okul bahçesinde vatandaşlarla sohbet etti.

Özel, oyunu 1174 numaralı sandıkta kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirtti.

Tüm adaylara başarı dileyen Özel, seçim sürecinde çok büyük aksilikler, üzücü olaylar olmadan bugüne kadar gelindiğini söyledi.

Özel, seçimin sorunsuz ilerlediğini belirterek, herkesi sakinliğini korumaya, itidalli davranmaya davet etti.

Sandıklar açıldıktan sonra kazanma sevinci sırasında silahlardan uzak durulmasını isteyen Özel, şöyle konuştu:

"Böylesi günlerde olmadık bir sevinç gösterisindeki kullanılan bir kurşun bir hayatın, bir evladımızın kaybedilmesine sebebiyet verebiliyor. Silahlardan uzak durmayı öneriyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Taşkınlıktan uzak durmayı ve bu seçimin kaybedeninin olmadığını hatırlatmak isterim. Sevinç gösterileri sırasında başkalarını üzmek, rencide etmek Türkiye'nin birliğine, beraberliğine zarar verir. Biz bugün belki sandıkta 20-30 milyon kişiyiz. Ama yarın Türkiye'de hep beraber 84 milyon kişiyiz. Yarın yüz yüze bakacağız. Siyasiler de böyle yapacak. Vatandaş da böyle yapacak."

Özel, partisinin sandık görevliliklerin neredeyse tamamının görevinin başında olduğunu aktararak, "Oy sandığa atılana kadar vatandaşın namusudur. Atıldıktan sonra hangi partiye atıldıysa o partinin namusudur. O şekilde oylar korunacak." ifadelerini kullandı.