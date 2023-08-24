Yaz aylarında hepimizin problemi olan kimi zaman sesiyle kimi zaman kaşıntısıyla etrafımızda varlığını hissettiren sivrisinekler avlarını yani bizi neye göre seçiyor hiç merak ettiniz mi?

Etrafınızda bana sinek gelmez veya nereye gitsem beni buluyor diyen biri mutlaka vardır. Peki sineklerin seçimini yapmasında sizin de etkinizin olduğunu biliyor muydunuz? Sivrisineklerin besin kaynaklarını bulmada kullandığı bir yolda yayılan uçucu esansiyel yağlardır. Özellikle bitkilerden yoğun olarak yayılan çeşitli kokuların kaynağı bu yağlardır ve aynı bizim gibi sivrisinekler içinde çekicidir.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmaya dayanarak, hemen hemen her gün temizlenmek için kullandığımız bitkilerdeki uçucu yağlar ile formülize edilmiş sabun, duş, jeli gibi kokulu ürünlerin sadece bize değil sivrisineklere de cazip geldiğini söyleyebiliriz.

Mayıs 2023’de Sciencedirect’te yayınlanmış “Sabun uygulaması sivrisinek-konakçı etkileşimlerini değiştirir” isimli yayında bahsedildiği üzere uygulanan sabun veya duş jelinin sivrisinekler üzerinde etkisi olup olmadığı araştırılmış ve insan kokusunun sabun uygulamasıyla nasıl değiştirildiği ölçülmüştür. Sabunların sivrisinek konakçı seçimini değiştirdiği, bazı sabunların konağın çekiciliğini artırdığını ve bazı sabunların ise onu azalttığı kanıtlanmıştır.

Bahsi geçen çalışmada, 2019'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanların %53'ünün tercih ettiği en popüler 4 farklı sabun kullanılmıştır. Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi kullanarak insan derisi koku profilleri üzerindeki etkilerini ve sivrisineklerin insan kokularına davranışsal tepkisi üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. Sabunla yıkanmış derinin kimyasal profillerinin çoklu model analizine dayanarak, bu yaklaşımın sivrisinek kontrolü için kullanılabileceğinin kanıtı olarak çekici ve itici karışımlar tasarlanmıştır.

Sonuçlar, konak-sabun değerleri hakkındaki verilerin, yapay yemler veya sivrisinek kovucular için kimyasal karışımlar üretmek üzere tersine mühendislik uygulanabileceğine dair kanıtı sağlar ve kişisel bakım ürünlerinin konakçı seçim süreçleri üzerindeki etkisini ortaya koyar. Bu da özellikle yaz aylarında kullanacağımız koku seçimlerine dikkat etmemiz gerektiğine dair çok büyük bir işarettir.

Peki aklımızda kalan en büyük soru işareti sivrisinekler hangi kokuya gelmez? Lavanta, karanfil, okaliptüs, defne, reyhan, fesleğen gibi kokuların sivrisinekleri kaçırdığı ispatlanmasa da çekici gelmediği saptanmıştır.

Hepimize sağlıklı ve kaşıntı yaşamayacağımız bir yaz mevsimi diliyor, saygılarımı sunuyorum.

Referans: Morgen VanderGiessen, Anaïs K. Tallon, Bryn Damico, Chloé Lahondère, Clément Vinauger, Soap application alters mosquito-host interactions, iScience, Volume 26, Issue 5, 2023, 106667, ISSN 2589-0042, https://doi.org/10.1016/j.isci.2023.106667.