SİVAS AA- Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas'a 53 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesi Değirmenaltı Şelalesi olarak da bilinen Yıldız Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.

Tabiat güzellikleriyle saklı cennet olarak nitelendirilen Yıldız Şelalesi'nin sit alanı olduğuna değinen Şimşek, bölgenin Sivas-Yıldız Dağı güzergahında yer aldığını ve ulaşımının çok kolay olduğunu belirtti.

Şimşek, 100 dönümlük araziyi kaplayan şelalede, doğal kaya oluşumları, mağaralar ve Orta Çağ'dan kaldığı tahmin edilen höyük çevresinde kaya altı sığınakların bulunduğunu aktararak, "Bu eşsiz tarihi ve doğa harikasını turizme kazandıracağız. Bu noktada projemiz hazır, yakın zamanda uygulama projesini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.