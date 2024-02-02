Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Mahir, iki takımın da kazanmak için sahaya çıktığını anlatarak, "Yorgun bir saha var. Neredeyse futbol oynamaya uygun olmayan bir sahada oynadık. Eksiklerimiz, sakatlarımız var. Altyapımızdan 7 oyuncuyla buraya geldik. İnsanlar ne tarz hırçın dalgalarla boğuştuğunuza değil, geminin karaya çıkıp çıkmayacağına bakar. Bugün aldığımız bir puan için mutluyuz. Ankaragücü'nün müthiş taraftarının olmaması da avantaj oldu. Onlar koca bir takım gibi. Ankaragücü'ne başarılar diliyorum, biz de yolumuza devam etmek istiyoruz."

Fenerbahçe'den kiraladıkları Bartuğ Elmaz'ı öven Mahir, genç futbolcunun, ayağının tozuyla sahaya çıkıp takıma iyi adapte olduğunu kaydetti.