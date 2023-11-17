Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise 3. bölge sonlandırma çalışıp, yarım sahada çift kale maç oynadı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular idmanda yer almazken, Burak Kapacak ise koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Trabzonspor, 27 Kasım Pazartesi saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.