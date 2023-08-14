‘Sıra Dışı Kadınlar’ İçin Film Festivaline Başvurular Başladı

Bu yıl ilki ‘Sıra Dışı Kadınlar’ temasıyla gerçekleştirilecek ‘’Acessland.live Çevrimiçi Film Festivali’’ için başvurular www.filmfreeway.com adresi üzerinden başladı. 22-30 Eylül tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek festivalde toplam 50 bin TL ödül dağıtılacak.Dijital içerik platformu Acessland.live, Çevrimiçi Film Festivali düzenliyor. Bu yıl ilki ‘Sıra dışı Kadınlar’ temasıyla düzenlenecek festival için başvurular.‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Performans’ dallarındaki yarışmada toplam 50 bin TL ödül dağıtılacak.

Yarışmalara festivalin son başvuru tarihi olan 31 Ağustos’tan önce tamamlanmış, festivalden önce Türkiye’de ve yurt dışında ticari ve özel gösterimi yapılmış ve herhangi bir festivale katılmış filmler de katılabilecek.

Acessland.live Kurucusu Nihal Temur ‘’Accessland.live Çevrimiçi Film Festivali; beklentilere meydan okuyan, engelleri aşan, toplum ya da çevresi üzerinde iz bırakan sıra dışı kadınların hikayelerine hayat veren filmlerden oluşan bir seçki sunacak. Hayatın her kesiminden sıra dışı kadınların seslerini tanımanın ve seslerini yükseltmenin önemine inanıyoruz.

Çığır açan liderler, isimsiz kahramanlar veya zorlukların üstesinden gelen sıradan bireyler olsun; tüm bu kadınların hikayeleri görülmeyi, duyulmayı ve kutlanmayı hak ediyor. Dünyanın dört bir yanından film yapımcılarını bu istisnai kadınların özünü yakalayan etkileyici çalışmalarını sunmaya davet ediyoruz.Olağanüstü kadınların dayanıklılığını, gücünü ve başarılarını sinemanın büyüsüyle onurlandırırken bize katılın.

Onların hikayelerinin hepimize ilham vermesine, aydınlanmasına ve güçlenmesine izin verin. Gelin, her kadının içindeki sıra dışılığı birlikte kutlayalım’’ diye konuştu.

Festival tarihi 22-30 Eylül

Her türden ve uzunluktaki filmlerin başvurabileceği festivalde, ‘En İyi Film’ 30 bin TL, ‘En İyi Yönetmen’ 10 bin TL, ‘En İyi Performans-Kadın’ 10 bin TL’lik ödülün sahibi olacak. Festival, 22-30 Eylül tarihlerinde Accessland.live üzerinden çevrimiçi gerçekleşecek.

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Dispotya Filmi " Adresi Olmayan Ev'den İlk Kareler Yayınlandı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Avrupa’nın en büyük film fonu olan Eurimages’dan yapım desteği kazanan ‘Adresi Olmayan Ev’ filminden ilk kareler yayınlandı.

Türkiye-Yunanistan ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Hatice Aşkın otururken, yapımcılığını Emre Oskay, Engin Altan Düzyatan ve George Kyriakos üstlendi.

Oyuncu kadrosunda Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat, Arın Kuşaksızoğlu, Mert Ege Ak, Seren Fosforoğlu, Bedia Ener, Ayşen İnci, Yeliz Bozkurt ve Emel Çölgeçen’in yer aldığı filmin kurgusu Atina’da devam ediyor. ‘Adresi Olmayan Ev’in tüm post-produksiyonu da Atina’da gerçekleşecek.

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Anadolu'nun Kadınları Amazonlar Dizi Oluyor !

Kadın hikayeleri, öteki kimlikler ve toplumsal hafızaya dair projeleriyle ses getiren, Türkiye’nin ilk içerik şirketi Orchestra Content, tarihimizin hiç dokunulmamış, büyülü bir parçasını dizi haline getiriyor!

Yüzyıllar boyunca bir “efsane” olduğu düşünülen ama 1940’larda yapılan araştırmalarla haklarında gerçek pek çok bulguya rastlanan Amazonlar’ın, tarihte Karadeniz bölgesinde yaşamış savaşçı kadınlar olduğu artık biliniyor. Karadeniz bölgemizin günümüzde yaşayan kadınlarında, özellikle de Samsun’da hala izlerine rastlanan “Amazon ruhu”, bir efsane değil, gerçek!

Uzun araştırmalara dayalı kitabı şu an yazılmakta olan, 2024’ün ilk aylarında önce kitap formatında yayınlanacak projenin dizisinin 2024 sonbahar sezonunda çekilmesi planlanıyor. Projeye dair detaylar, bugüne dek hep birbirinden iddialı yapımlara imza atan Orchestra Content tarafından önümüzdeki aylarda açıklanacak.

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İlk Sirk Sanatları Akademisi Lüleburgaz'da Kuruldu

Lüleburgaz Belediye Başkanlığı “Her Şey Çocuklar İçin - Kültürel Mîrâs Seferberliği” şiârıyla, üç ay sürecek olan masal, oyun, kukla ve sirk atölyelerinin yer alacağı eğitim programını 08 Ağustos 2023’de Salı günü başlattı.

Deneysel atölyeler şeklinde gerçekleştirilecek olan eğitim programı Pazartesi günleri hariç, her gün saat 09.30-12.30 ve 16.30-19.30 arasında olmak üzere, Gençlik Parkı’na kurulan sirk çadırı ve park içindeki açık doğal alanlarda uygulanacak. Eğitimler, ‘Somut Olmayan Kültürel Mîrâs’ unsur taşıyıcısı yönderler, projeye destek sunmak için Lüleburgaz’a gelen sirk ustaları, Lüleburgaz Belediyesi Çocuk Hakları Birimi ve akademisyenlerin katılımıyla dört ayrı dalda ve 12 branşta sürdürülecek.

Proje, çocuklara oyun ve eğlence aracılığıyla oyunculuk sanatını, akrobasi ve denge sanatlarını, kukla sanatını, sözsüz oyun (pantomim) sanatını öğrenmelerini teşvik etmeyi, ilerleyen aşamalarda gösterilerinde kullanacakları araç ve gereçleri, kostümleri, maskları ve kuklaları çocukların kendilerinin tasarlayabilecekleri, koreografilerini kendilerinin oluşturabilecekleri ve hayal güçlerine dayanarak kendi performanslarını sergileyebilecekleri temel deneyimleri edindirmeyi amaçlıyor.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, yerel yönetimlerce kültürel mîrâs projelerine öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayarak “Biz Türkiye olarak 2006 yılında taraf olduğumuz, kısa adı UNESCO olan; Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü – Somut Olmayan Kültürel Mîrâsın Korunması Sözleşmesi ile başta UNESCO Türkiye Milli Komisyonu olmak üzere, gerek Üniversitelerimizde gerek Uygulamalı Halk Bilim Merkezlerimizde bu konuda çalışma yapan birbirinden değerli bilim insanları ve araştırmacıların üstün gayretleriyle, dünyada en çok kayıt altına alınan somut ve somut olmayan kültürel mîrâs unsurların yer aldığı ve bu unsurların koruma altın alındığı ülkelerden biriyiz. Biz de Lüleburgaz’ımızı tüm Türkiye’ye örnek olacak bir kültürel mîrâs kenti hâline getirmeyi arzuluyoruz. Bu da öncelikle çocuklarımızın yaşayan kültürel mîrâsı uygulamalı olarak deneyimlemeleri ve bu bilinci içselleştirmeleri ile olanaklıdır” ifadelerini kullandı.

Kültürel mîrâsın hayatımızın her alanında bizi biz yapan değerleri pekiştirdiğini ve yaşanabilir bir dünyaya kültürel mîrâs bilincinin tüm topluma yayılmasıyla erişilebileceğinin altını çizen Başkan Gerenli “Kültürel mîrâs ninnilerden masallara, türkülerden gösteri sanatlarına, toplumsal uygulamalardan el sanatlarına hayatımızın her alanında insanı insan yapan tüm değerleri içermektedir. Çocuklar ilk kez annelerinden duydukları ninnilerle büyürken, hayata da masallarla hazırlanırlar. Masallar çocukların ilişkilerini sağlıklı sürdürebilmeleri için gerekli bağı kurmalarında, yeri geldiğinde özür dileyebilmelerinde, yeri geldiğinde bir ilişkiyi bitirebilmelerinde, umutlu ve sevgi dolu olabilmelerinde, kötülükler karşısında pes etmemeyi öğrenmelerinde, geleceği ön görebilmelerinde ve insanlarla empati kurabilmelerinde yardımcı olur. Üç ay sürecek olan masal, oyun, kukla ve sirk atölyeleriyle çocuklar akrobatik denge hareketlerini, toplar, labutlar ve makaralarla yapılan hokkabazlık sanatlarını, pantomim ve clown oyunculuğu sanatlarını, tahta ayakla yürüyüş ve ip canbazlığı gibi geleneksel sirk sanatı becerilerini deneyimleyerek, hem bedenlerini kullanma ve motor becerilerini harekete geçirmelerine hem de fiziksel olarak kendilerini daha güçlü hissetmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda, grup çalışmaları ve ekip oyunları, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerini sağlar ve duygusal destek sistemleri oluşturmalarına yardımcı olur” açıklamasını yaptı.

08 Ağustos Pazartesi günü başlayan eğitim programının yanı sıra, Gençlik Parkına kurulan 300 kişilik sirk çadırında her akşam saat 21.30’da Avrasya Kültürel Mîrâs Sirki tarafından geleneksel canbazhane gösterileri sunulacak.

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Doğa Baykara'dan İlk Single "Kendimden Bilirim "

Türk Pop Müziğinin genç temsilcilerinden Doğa Baykara ,ilk Single çalışması " Kendimden Bilirim 'i Solo Yapım Etiketiyle Yayınladı.

Yaz mevsimin sıcaklığı ve özlenen melodilerin samimi sözlerle birleştiği bir eser olan " Kendimden Bilirim". Söz ve müziği Serkan Civelek 'e ait olup, düzenlemesi ise Serdar Gelgeç imzasını taşımakta.

Genç müzisyenin ilk Single çalışmasının, müzikseverler tarafından ilgiyle karşılanacağına inanıyoruz.

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Ünlü Futbolcu Nicola Zaniola Ünlü Model Duygu Çakmak'ı Yakın Takibe Aldı

Galatasaray’ın Dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Nicola Zaniolo ,Türk model Duygu Çakmak ile yakından ilgileniyor.

Türk Güzeli Duygu Çakma'ğı yakın markaja alan ünlü futbolcu Nicola Zaniolo ,ünlü model'in instagram fotoğraflarını da beğenmeyi ihmal etmiyor tabi bu durumda aralarında bir aşk var mı dedikodularını da beraberinde getirdi. ‎

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Beyazıt Öztürk'ten Suluboya Çalışması

Şimdilerde enerji toparlayarak yeni sezonda fırtına estireceği konuşulan Beyazıt Öztürk son olarak sanatsal bir çalışmasını takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya sayfasından zaman zaman yaptığı paylaşımıyla dikkat çeken ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, sevenlerine on parmağında on marifet dedirtti.

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin dünyasını heyecanlandırdı. Öztürk'ün paylaştığı gönderide, kendisinin suluboya tekniğiyle yaptığı bir çalışma görülüyor. Beyazıt Öztürk'ün Instagram'da paylaşmasıyla birlikte beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü şovmenin resim yeteneğine hayran kaldıklarını ifade ettiler. Öztürk'ün suluboya çalışması, estetik bir ifade biçimiyle beğenileri topladı.

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Barış Telli'yi Oyuncu Taner Ölmez Canlandıracak

Ampüte Futbol Milli Takımı'nın yıldızı Barış Telli'nin mücadeleyle dolu hayat hikâyesinin anlatıldığı Hayatla Barış filminin başrol oyuncusu belli oldu.

Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli’yi ünlü oyuncu Taner Ölmez canlandıracak.

Çekimler öncesi bir araya gelen Taner Ölmez ve Barış Telli, birbirlerine olan sevgilerini ve güvenlerini ifade ettiler.

Proje henüz yokken hayatının Film olması söz konusu olduğu zaman kendisini Taner Ölmez’in oynamasını çok istediğini belirten Barış Telli, kendi hayat hikayesindeki mücadele azmini, başarıya giden yoldaki ruhu, inancı, kaliteli oyunculuğu ve fiziki benzerliği ile seyirciye çok iyi yansıtacağına olan inancının tam olduğunu ifade etti.

Taner Ölmez ise Telli’ye ‘Muhteşem bir sporcusun, bu umut dolu başarı hikayesini hayata geçirecek olmak benim için de ayrıcalık” dedi .

Hayatının filme alınması ile ilgili konuşan Barış Telli, ‘Henüz hayatta iken hikayemin filme alınıyor olması benim için büyük bir şans ve mutluluk. Benim hayallerime ve bu mutluluğa giden yolculuğum, maalesef o kadar da kolay değildi. Ama biliyorum ki, insan sadece vazgeçtiğinde kaybeder ve kaybetmek hiçbir zaman benim karakterimde olmadı. O yüzden asla vazgeçmedim. Kaybettiğime üzülmek yerine, var olanı güçlendirdim. Bu yolculukta aklım pusulam, kanedyenlerim ise kanatlarım oldu. Ayağım yokken koşmayı, hiç umudum yokken hayatımla barışıp pes etmeden ufka bakmayı öğrendim. Bana eksik olduğumu söyleyenlere ise dünyaları nasıl sallayabildiğimi gösterdim. Ben Barış ve işte bu benim başarı hikayem, benim rüyam” dedi.