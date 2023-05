Kültür ve Medya Dünyası

Sır Sahibine Verilir

Eser Adı: Sır Sahibine Verilir

Eser Alt Başlığı: Allah (cc) onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. MAİDE 16

Yazar Adı: Hülya Gözaçan

Yayınevi: Destek Yayınları

Türü: Tasavvuf

Sayfa Sayısı: 240

“Allah (cc) onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır.” -MAİDE 16 Hepimizin hayatı arayış içinde geçiyor. Kimimiz mutluluğu, huzuru, bazılarımız başarıyı, çoğumuz bereketi, bir kısmımız ise aşkı arıyor. Bulduğumuz, bulduğumuzu sandığımız, kavuştuk derken kaybettiğimiz şeylerle dolu olan bu yaşamda her birimiz başka üzüntüler yaşıyor, farklı sınavlar veriyoruz. Peki, bizleri üzen bu olayları kolayca nasıl aşabileceğimizin “sır”larını öğrenmek ister misiniz? Hülya Gözaçan yeni kitabı Sır Sahibine Verilir ile insan hayatının başlı başına bir mucize olduğunu okurlarına hatırlatıyor ve etrafımızda her gün gerçekleşen binlerce mucizeyi fark edebilmemiz için yapmamız gerekenleri bulmamız için yol gösteriyor. “İşte bu eserde nefsin kölesi olmaktan çıkıp nefsini kölen yapabilecek çok önemli sırlar elde edeceksin. Ve bu sırlar sana bir olduğumuzu kanıtlayacaktır. Kendini her türlü zor durumdan kurtaracak güçleri içinde, zihninde ve ruhunda bulabileceksin. Kendini daha iyi tanıyacak, kendini tanıdıkça ilimde ilerleyerek Rabb’ini anlayacak ve O’na âşık olacaksın.”

Hülya Gözaçan’ın yazdığı Sır Sahibine Verilir Destek Yayınları’ndan çıktı.



Arka Kapak Yazısı:

MUCİZEYİ İÇİNDE ARA ÇÜNKÜ MUCİZE SENSİN

“İlim ve hikmet, müminin kaybolmuş malıdır, onu nerede bulursa hemen alsın.”

– Hz. Muhammed (sav)

Değerli okuyucum işte bu eser Rabb’inin sırlarına ulaşacak yolu bulman için, “Bizlere seni buldur Rabbim!” demem üzerine Ya Kuddüs, Ya Melik, Ya Alim olan Allah (cc) ilhamıyla yazıldı.

Dünyaya geliş amacından başlayarak, kulluğunun ölçülmesinin işareti olan dünya imtihanlarını kolaylıkla çözebilmen için Zül Celali Vel İkram olan Rabb’imizden ilhamla yazıldı. O senin acılarını, korkularını, kaygılarını, hüzünlerini, hastalıklarını, tüm sorunlarını biliyor, çünkü O, Ya Habir’dir, herkesin kalbinden geçeni bilir. Bize şimdi izin ver, tüm hüzünlerinin giderilmesine bu eserle vesile olalım. Rabb’in Kerim sıfatına, “Zül Celali Vel İkram” olduğuna bizlerle şahit ol. Bugünden sonra söz veriyorum kimse seni üzemeyecektir. Çünkü: “Allah (cc) bize yeter. O ne güzel Vekil’dir.”



Yazar Hülya Gözaçan Hakkında:

28 Nisan 1979 Almanya’da doğdu. İlkokuldan üniversiteye kadar öğrenimini, İzmir’de tamamladı. Bursa Uludağ ve Anadolu Üniversitesi İşletme bölümlerini bitirdi. 1997 yılında ailesi ile birçok dünya markasına üretim ve Avrupa’ya ihracat yapan “FG Tekstil” firmasını kurdu. 2005 yılında çıkardıkları “Fuga Jeans” isimli marka ile “Turkualit”e devlet desteklerinden yararlanmaya hak kazandılar. 300 kişilik personel ile Avrupa ve Rusya pazarında hem toptan hem de zincir mağazalar ile “Fuga Jeans” isimli markayı tutundurmayı başardılar. Rusya’da 3 yıl yaşadı. 2009 yılında şirketinden ayrılıp üniversite yıllarında yüreğinde olan eğitmenlik idealini gerçekleştirmek için 6 yıl boyunca özel sektördeki çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı. Bu arada Türk firmalarının eğitim ihtiyaçları ve marka yönetim eksiklerini tespit etti. Bunun için Yeditepe Üniversitesi Profesyonel Eğitim ve Öğrenci Koçluğu, Yaşam Koçluğu ve NLP gibi Uluslararası geçerlilikteki sertifika programlarına katıldı ve başarıyla bitirdi. Özel şirketlerde ve bireysel talepler doğrultusunda “Kişisel Gelişim” seminerleri, kurslar, bireylere Meditasyon (Derin Düşünme) ile Bedensel ve Ruhsal arınma seansları vermeye başladı. Özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, depresyon ile mücadele, etkili iletişim, kariyer koçluğu, ilişki koçluğu, bilinçli aile eğitimleri ve Bioenerji terapileri ile birçok insanın hayallerini gerçekleştirmesinde yol gösterdi. Yıllarca tasavvuf ve kuantum metotları ile kendini geliştirip bedensel ve ruhsal arınmayı sağlayacak kişisel gelişim kitapları yazmaya başladı. Danışanlarının memnuniyeti ve talebiyle Hülya Gözaçan Akademiyi kurdu. Binlerce okuyucu, yüzlerce memnun danışan referansı ile en çok talep edilen “Enerjisel Dönüşüm Liderliği “, “Bioenerji Uzmanlığı Eğitimi” ,” Yaşam Koçu” sertifika programları ile eğitim vermeye devam ediyor.



Sanatçı Zahide



Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşlarda müzikle tanıştı. Sivas’ta geçen eğitim hayatının ardından Gaziantep Üniversitesi Türk Halk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Profesyonel kariyerine T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu’nda başladı. Yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda konser verdi, etkinliklerde görev aldı. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği “Zahide Özdemir ile Biz Bize” ve “Zahide Özdemir ile Derun” adlı televizyon programlarıyla geniş kitlelere hitap etti. “KADINDIR” isimli single, sanatçının ilk video klip çalışmasıdır. “YEŞİL İPEK” “NEYLEYİM” “KIZILCIKLAR OLDU MU?” Sanatçının diğer video klip çalışmalarıdır. Türk Halk Müziğini, geleneğine uygun formlarda icra eden temsilcilerinden biri olan sanatçı, tiyatro ve sinemaya olan tutkusu ile tanınmaktadır. Zahide müzikteki eşsiz yeteneği, çok yönlü birikimi , kendine özgü yorumculuğu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Zahide tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Bağımsız Danışman Selma Alkan

Selma Alkan 1969 Erzurum doğumludur. Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesinde Sosyoloji ve Psikoloji alanında eğitim aldı, sonrasında sahada toplum psikolojisi üzerine çalışmalar yaptı. Bu alanda 26 yıllık bir geçmişe sahiptir. Selma Alkan mesleki yaşamına dair şöyle diyor : “Asıl insan olunca insanın bulunduğu her alan size inanılmaz bir veri sağlıyor o yüzden çok yönlüyüm. Durup dinlenmeden çalışmayı seviyorum.” Selma Alkan Milliyetçi hareket partisinde üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Şu anda da Bağımsız Danışman olarak çalışmaktadır. Evlidir. Üç çocuğu olan Selma Alkan Kitap hazırlığı içerisindedir. Selma Alkan İnsana dair şunu özellikle belirtmektedir : “İnsan benim için çok değerli ve herkese din dil ırk ideoloji gözetmeksizin eşit yaklaşmayı umursuyorum.” Selma Alkan birikimi ve mesleki yeteneğinin yanında çalışkanlığı , çözüm odaklı yaklaşımları , vizyonu , iletişim alanındaki becerisi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve çok yönlülüğü ile dikkat çekmektedir. Tüm bu nitelikleriyle Selma Alkan gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Spor Spikeri Ecem Dinçkal

Ecem Dinçkal 4 Eylül 1999 tarihinde İstanbul, Kadıköy’de dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Sınav Koleji’nde tamamladı. Üniversite sınavında ilk 2000’in içine girerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünde okumaya başladı. 4 defa bölüm birincisi olan Dinçkal, okul birincisi olarak mezun oldu. Üniversitede Başkent İletişim Bilimleri Akademisi’nden spikerlik-sunuculuk eğitimi aldı ve dereceyle mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi’nde TOEFL eğitimi almasının ardından Amerika’ya giderek San Francisco Kaplan Language School’da İngilizce eğitimini tamamladı. Dil eğitimi almaya devam ederken aynı zamanda okulun sosyal medya hesaplarını yönetti. Amerika’da yaşadığı dönemde San Francisco Film School’dan “Sinema sanatı ve film analizi” eğitimi aldı. Hem bulunduğu şehirde hem de Los Angeles’taki reklam ve sanat filmleri çekimlerinde yer aldı. Mimar Sinan’ı bitirmek için Türkiye’ye döndüğünde Osman Sınav ve Serdar Akar atölyelerinde biri belgesel biri kısa metraj olmak üzere iki film çekti. Sanat yönetmenliği yaptığı filmlerden biri festivale katıldı. Eğitimlerini tamamlamasının ardından, Netflix ve O3 yapım ortak projesi olan “Aşk Taktikleri” filminin rejisinde yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. Projenin tamamlanmasından sonra Infront Sports Media’da staj yapmaya başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu, Galatasaray Nef, Bitci McLaren gibi büyük organizasyonların projelerinde yer aldı. Infront’ta staj yaptığı sırada, Kadir Has Üniversitesi Spor İletişimi programına girmeye hak kazandı ve eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. 2022 yılının Mayıs ayında Haber Global’de Spor Muhabiri ve Moderator olarak çalışmaya başladı. 2023 Nisan ayında ise Haber Global'den ayrılarak Tivibu Spor'da spor spikerliği yapmaya başladı. Türkiye'de televizyon kanalları içinde spor muhabirliği yapan en genç kadın oldu. Ecem Dinçkal bu mesleğe dair yeteneği , çalışkanlığı , çok yönlü birikimi , vizyonu , kendine özgü sunum tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ecem Dinçkal tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Program Sunucusu Kübra Yılmaz



1988 , Ankara doğumludur. 2011 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur . Kısa bir süre Amerika’da dil eğitimi aldı ve özel bir şirkette Halkla İlişkiler departmanında staj yaptı . Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Political Science and Public Administration ( Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ) Yüksek Lisansı , Anadolu Üniversitesi İlahiyat eğitimi devam etmektedir .. Evli ve 2 çocuk annesidir . Seyahat etmeyi , yeni insanlar tanımayı , farklı kültürlerle tanışmayı ve kitapları çok sevmektedir . Lisansını yaparken okul radyosu Radyo Gazi ‘ de Evrensel Buluşma adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptı . Mezun olduktan sonra bir süre çocuklarıyla ilgilenebilmek için iş hayatından uzak kaldı , bu süre zarfında küçük çaplı organizasyonlar düzenledi .. Yaklaşık 1 yıldır Dost Tv ‘de sunuculuk yapmaktadır . Kübra Yılmaz mesleki yetenekleri , iletişimci yönü , vizyonu , kendine özgü sunumu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ve ışıltısı ile de dikkat çekmektedir. Kübra Yılmaz tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Program Sunucusu ve Moderatör : Nihal Yüksel

Nihal Yüksel Konya Necmettin Erbakan üniversitesinde İngilizce hazırlık okudu. Kırıkkale üniversitesi uluslar arası ilişkiler mezunudur. Ayrıca Şu an İstanbul üniversitesinde adalet bölümü öğrencisidir. Mezun olduktan sonra Türkçe ve matematik özel dersler verdi. Modayı çok seven Nihal Yüksel bir süre butik işi yaptı. Ancak kendisine ekonomik gelir dışında bir şey katmadığını fark edip bıraktı. Nihal Yüksel Şu an başkent iletişim bilimleri akademisinde diksiyon spikerlik ve sunuculuk eğitimi almaktadır. Başkent İletişim’in eğitim kadrosu TRT’nin ilk spikerleri , seslendirme yönetmenleri , devlet tiyatrosu yönetmenleri ve oyuncularından oluşuyor. Nihal Yüksel Nermin Tuğuşlu , Sinan Pekinton , Tamer Ekrem , Esat Tanrıverdir ve Eray Eserol gibi duayen isimlerden dersler alıyor. Bol bol uygulama çalışmaları da yapılan eğitimler keyifli geçiyor. Nihal Yüksel her eğitim gününe de bir sahne ve televizyonda sunum yapacakmış gibi ciddiyetle hazırlanıyor. Nihal Yüksel özellikle habercilik ve program moderatörlüğü alanında ilerlemek istiyor ve tüm eğitimini hazırlığını buna göre planlıyor. İleride siyasi kimliklere moderatörlük yapmayı istiyor. Nihal Yüksel bu alandaki yeteneği , çalışkanlığı sürekli geliştirdiği çok yönlü birikimi gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi ,ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Nihal Yüksel tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Program Sunucusu Olcay Kutluca

24 Kasım 1991 Amasya / Merzifon doğumlu olan Olcay Kutluca Amasya üniversitesi turizm ve otel işletmeciliği ardından ise Anadolu üniversitesi Sosyoloji bölümlerini okumuştur. 2011’den itibaren İstanbul’da yaşamını sürdüren Olcay Kutluca Türkiye’nin en prestijli törenleri arasında yer alan Altın Melek Ödülleri ve Güneş Ödüllerinin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Beyaz tv ekranlarından tanıdığımız Olcay Kutluca , cumartesi günleri 13:00’da canlı yayınlanan İz Bırakanlar programının sunuculuğunu yapmaktadır. Yılın En İyi Ekran Yüzü ve Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Sunucusu kategorilerinde ödüller alan Kutluca bu alandaki başarısını da kanıtlamıştır. Olcay Kutluca bu alandaki başarısı ödüllerle tescilli yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve karizmasıyla dikkat çekmektedir. Olcay Kutluca tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Tango Eğitmeni Selda Doğan

Almanya'da doğdu, eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Arjantin tangoyla 2010 yılında tanıştı, uzun yıllar boyunca dünyaca ünlü birçok yerli ve yabancı eğitmenlerden özel ve grup dersleri alarak eğitim hayatına devam etti. 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsünde profesyonel olarak ders vermeye başladı ve halen Üniversitenin dans eğitmenleri kadrosunda bulunmaktadır. Türkiye Dans Sporları Federasyonu Arjantin Tango Antrenörü ve Milli Eğitim Bakanlığı Arjantin Tango Eğitmeni olarak Yalçın Badem ve Berkil Kübra Ceran'ın kurucu eğitmenleri olduğu Ankara'nın en vizyon sahibi Tango Okulu CAPİTAL TANGO ekibinde de eğitmenlik yolculuğuma devam etmektedir. Tango'nun büyülü atmosferinde ve sürekli yenilenen dünyasında öğrencilerine en kaliteli hizmeti verebilmek için öğrenmenin ve öğretmenin mutluluğunu yaşamaya devam etmektedir. Selda Doğan bu alandaki yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü dans tarzı , eğitimci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Selda Doğan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Tamer Deniz’den Geceler

Tamer Deniz'in, 2k Prodüksiyon etiketiyle yayınlanan "Geceler" isimli tekli çalışması tüm dijital platformlarda yayında. Mutlaka dinlemenizi tavsiye edeceğimiz Bu çok güzel çalışmanın künyesi ise şu şekilde :

Yapım: 2K Prodüksiyon

Yapımcı: Kamuran Kayra

Söz: Şakir Askan

Müzik: Mustafa Sayan

Düzenleme: Göksel Kamçı

Yönetmen: Ferit Çetinkaya

Kemanlar: İstanbul Strings

Klarnet: Bülent Altın

Gitarlar: Selçuk Çakır

Ritmler: Erdem Dalkıran

Ud: Özdemir Güz

Müzik Yönetmeni: Şafak Cansuyu

Studyo: mert Ümit Yücekaya

Mix Mastering: İsmet Taşçeşme