Sinop'ta balık av sezonunun başlamasıyla birlikte gece denize açılan balıkçıların, deniz suyunun sıcak olması nedeniyle ağları boş kaldı.

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Namık Ünlü, av sezonunun başlamasıyla birlikte denize açıldıklarını ancak balık tutamadıklarını söyledi.

Bu yıl balıkçılık açısından çok zayıf bir sezon yaşanabileceğine işaret eden Ünlü, şu değerlendirmede bulundu:

"Deniz suyu sıcaklığı nedeniyle balık açık denizde... Karadeniz'de bulunan kayıkların hamsi avı için yarısı Marmara Denizi'ne bir kısmı da İzmir tarafına avcılığa gitti. Şu anda Karadeniz'de ağ atan tekne yok denilecek kadar az. Hopa tarafından İğneada tarafına kadar boş bir alan var. Deniz suyunun aşırı sıcaklığı nedeniyle balık en az 30 mil açıkta diye tahmin ediyoruz. Maliyetlerimiz ağır olduğu için denizde balık bulmak için çok gezemiyoruz."

Ünlü, balık için yine de umutlarının olduğuna dikkati çekerek, "Havaların biraz soğuması lazım. Ay sonuna doğru balığın olacağını umut ediyorum. Bu sezon palamut görünmüyor. Karadeniz'de hamsiden, istavritten umutluyuz. Şu ana kadar balık sezonu açılışı itibarıyla tezgahlarda deniz balığı özellikle de palamut yok. Bizde bunun burukluğunu yaşıyoruz. Yine tezgahlara havuz balıkları hakim. Bir iki çeşit deniz balığı bulunuyor. Onlar da küçük teknelerle tutulan az miktarda olan istavrit, mezgit gibi balıklar."

Öte yandan tezgahlarda kilogram olarak istavrit 100 lira, mezgit 100 lira, levrek 150 lira ve somon 150 liradan satılıyor.

AA