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Manisalı Ayberk milli takımda parladı

26 Eylül 2022 Pazartesi 12:04
Manisalı Ayberk milli takımda parladı

MANİSA - Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde altyapıdan henüz ağustos ayında profesyonel yapılıp as kadroya girer girmez ligde ilk 11'de forma giymeye başlayan 18 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo, ilk kez seçildiği U19 Milli Takım'da da yıldızlaştı. Bu sezon daha önce ligde Samsunspor'a kariyerinin ilk profesyonel golünü atarak takımına maçı kazandıran Ayberk, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Lüksemburg'la 4-4 berabere kalan ay-yıldızlı ekibimizde sonradan oyuna girip ağları sarstı. 

Ayberk, Bulgaristan'da düzenlenen eleme turu maçlarında U19 Milli Takım'ın 5-1 kazandığı Azerbaycan sınavında da ilk 11'de sahaya çıkıp perdeyi açan golü kaydetti. Milli takımda 1 de asist yapan genç futbolcu ay-yıldızlı ekipteki ilk sınavlarını başarıyla geçerek Manisa FK'nın gururu oldu. Manisa FK, Ayberk için, "UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçlarında U19 Milli Takımımızın formasını terleten futbolcumuz Ayberk Karapo, Ay-Yıldızlı formayla çıktığı 2 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. Gururumuz olan Ayberk’in mutluluğunu paylaşıyor, başarılarının devamını diliyoruz" mesajını yayınladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Manisalı AyberkMilli Takım
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