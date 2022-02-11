Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 6
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
795.30
DOLAR
13.54
STERLİN
18.37
EURO
15.43
Atılım Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Atılım Üniversitesi Öğretim ve...
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
FSM Vakıf Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim...
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi 3 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gedik Üniversitesi 3...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dijital Esaret 11 Mart’ta vizyonda

Geçtiğimiz  yıl hayatını kaybeden oyuncu Rasim Öztekin'in oynadığı son filmi Dijital Esaret 11 Mart'ta vizyona girecek.

11 Şubat 2022 Cuma 11:49
Dijital Esaret 11 Mart’ta vizyonda

Dijital dünyayı farklı bir bakış açısıyla mercek altına alan Dijital Esaret filmi 11 Mart’ta sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosunu Birol Güven’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ödüllü yönetmen Emre Kavuk’un üstlendiği film, izleyenleri yeni suçlar ve suçlularla tanıştıyor. Dijital Esaret, işledikleri dijital suçlar nedeniyle cezaevine atılan gençleri ve orada yaşadıklarını konu alıyor. Çökertme Koyu yanmadan önce çekilen ve Rasim Öztekin’in başrolde olduğu son film olan Dijital Esaret'in kadrosunda; Özgün Çoban, Kaan Sevi, Simay Barlas ve Yasemin Alıç gibi isimler yer alıyor. İzleyicilerin aldıkları biletlerin kendilerine NFT ürünü olarak geri dönmesini sağlayan film, Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rasim ÖztekinFilmDijital Esaret
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor’dan Emirhan Aydoğan Hamlesi
Trabzonspor’dan Emirhan Aydoğan Hamlesi
Türkiye - Hollanda: 65-72
Türkiye - Hollanda: 65-72
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNİZ OYUNCULARI BU DEFA GÜLDÜRECEK
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİNİZ OYUNCULARI BU DEFA GÜLDÜRECEK
Neşeli Tavuk Condorito İçin Geri Sayım Sürüyor
Neşeli Tavuk Condorito İçin Geri Sayım Sürüyor
Altınordu'nun gururu
Altınordu'nun gururu
 Naim Filminin Kadrosu Belli Oldu
 Naim Filminin Kadrosu Belli Oldu
Cemil Şov Çekimleri Başlıyor...
Cemil Şov Çekimleri Başlıyor...
Açıkhava Film Festivali İle Şehre Yaz Geldi
Açıkhava Film Festivali İle Şehre Yaz Geldi
Aladdin Filmi Vizyonda
Aladdin Filmi Vizyonda

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma