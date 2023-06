Kültür ve Medya Dünyası

Program Yapımcısı ve Organizatör Semra Türk

Televizyon yapımcılığının yanı sıra moda programları da yapan organizatör Semra Türk uzun yıllardır reklam ve organizasyon alanında büyük projelere imza atmış başarılı bir kadın girişimcidir. Yurtiçinde ve uluslararası bir çok projeye ev sahipliği yapan Semra Türk son zamanlarda yükselen isimlerin başında geliyor. Yüksek enerjisi ve tecrübesi ile moda sektörüne yön vererek alanının en iyi isimleri ile iş birliği yaparak başarısını zirveye taşıyor. TRT ve diğer özel kanallara yapmış olduğu yapımlarla düşünülmemişi düşünerek büyük beğeniler topladı. Yıllar önce sosyal medyanın gücünü vurgulayarak digital devre geçiş yapılacağını öngörmüş tecrübeli bir isimdir. Trt ye yapmış olduğu Sosyal Medya-tik projesinde tüm bu öngörülerine yer vermişti. Günümüzde ise bunun gerçekliğini hep birlikte görüyoruz. En önemli yapımları arasında yer alan ‘’ Rol Var mı?’’ ile ekranların görünmeyen kahramanlarına figüranların hayatlarına yer vermiş ve onların yaşadıkları zorlukları, engelleri, hayallerini ekranlara taşımıştı. ‘’ Evet Demeden Önce’’ tv programı ile kendisini moda dünyasının içinde bulan Farklı bakış açısı ile şimdilerde ise moda ve tekstil dünyasına yön veren projelerini hayata geçirmekte. Moda alanında ülkemize yeni yüzler kazandırarak ve onların yurtdışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamakta. Böylece Türkiye’nin uluslararası arenada tanıtımını yaparak ülkemize katma değer sağlamak önemli hedeflerimiz arasında. Yapmış olduğumuz projer ile Türk modacılarının ve modellerinin dünyaya açılmalarını sağlıyoruz. Kültürümüzü ve sanatımızı dünyaya tanıtmak amacıyla bu projelerimizi hayata geçiyoruz. Ekim 2022 de yapmış olduğumuz uluslararası modellik yarışması ile 35 ülke modelini ve modacılarını Türkiye’ye getirerek ülkemizin tanıtımına katkı sağlamasıyla birlikte ticari iş birliklerinin yapılmasını sağladık. Moda başkenti denince akıllara ilk olarak Paris, Londra, Milano ve New York geliyor. Peki ya dünyanın geri kalanı neler yapıyor? İstanbul tekstil ve moda alanında büyük gelişmeler kaydetmiş ve dünyaya açılmıştır. Neden İstanbul modanın başkenti olarak anılmıyor ?? Bu denli büyük bir ihracat hacmine sahip bir şehir olmamıza yakışan da modanın başkenti olmayı gerektirir. İstanbul’un modanın başkenti olması, böyle anılması ülkemiz ve tekstil sektörü için ihracat hacmini büyütecektir. Bir şehrin moda başkenti olabilmesi için, o şehrin ve tasarımcılarının moda ve trendler üzerinde büyük etkisi vardır. Bu etki de tasarımın ve üretimin orada yapılmasıyla; yani üretim gücüyle doğrudan bağlantılıdır. Örneğin; ‘’ Made in İtaly’’ etiketinin, İtalyan şehirlerin moda başkenti olmasındaki etkisi çok büyük. Aynı zamanda haute couture’un çıkış şehri Paris’in kraliyet ailesinin şehri Londra’nın ve dünya ticaret merkezlerinden New York’un bu denli ilham verici olması tahmin edilebilir. Ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinin Türk tasarımcılara ilham kaynağı olduğu aşikar. Bu güzellikleri dünya moda sektörü ile paylaşmak ve tanıtmak ülkemizin tekstil ticaret hacminin büyük oranda artmasına sebep olacaktır. Şu an üzerinde çalıştığımız projeler ile tüm ülkelerden modacı ve tekstilcileri ülkemizde ağırlamayı ve ihracat hacmini büyütmeyi hedeflemekteyiz. ‘’ İstanbul Modanın Başkenti olacak en büyük amacım budur.’’ Başarılı iş kadını Semra Türk’ün hayata kısa sürede geçireceği proje ise merak konusu dünyada ses getirecek ve Moda alanında benzersiz olacak bu proje Türkiye’ye önemli bir ivme kazandıracağını vurgulamaktadır. Semra Türk çok yönlü birikimi , yetenekleri , iletişim gücü , kendine özgü organizasyon yeteneği , vizyonu , projeci yönü gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Semra Türk tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Astrogen : Aysel Yıldızbakan



3 yetişkin annesi, hayatı sorgulayan, neden bunları yaşıyorum ? Cevapları arayan, otodidaktik bir insan Aysel. Astroloji, Enneagram, Bilinçaltı, Sembol, Aile Dizimi, Regresyon gibi alanlarda geliştirdiği uzmanlıkları, sentezleyerek; Rune Astrolojisi Rune Kişilik Okuma Ağacı, Astroenneagram, Kuantum Astroloji gibi sistemleri tasarlayan kişi. Astrolog olarak yıllardır televizyon ekranlarında yaptığı öngörüler gerçekleşen bir gökyüzü okuyucusu. Seçim sürecinde de 28 Mayıs tarihini açık ve net bir şekilde veren tek astrolog. Tünkür Ayzal mahlası ile yaptığı öngörüsünde, şu anda seçimlerin kilit ismi olan sayın Sinan Ogan'ı da belirtir şekilde öngörüsü bir kez daha gerçekleşmiş bir astrolog hedefi (Astrogenomoloji) tasarımı oluşturmak. Bu, kendi başına içinde pek çok sistem olan bir tasarı. Kısa adı "ASTROGEN" Yıllardır televizyon programlarında da bu ismi kullandı. Aysel Yıldızbakan alanındaki yetenekleri , sürekli gerçekleşen öngörüleri , çok yönlü birikimi , bilim dünyası ile sentezleyerek ortaya çıkardığı sonuçlar , kendine özgü yöntemleri , vizyonu gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Aysel Yıldızbakan tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Yaşam Koçu Esin Adıyaman



Yaşam koçu, Spiritüel danışman ve Bioenerji eğitmeni olan Esin Adıyaman Mersin doğumludur. Annesi öğretmen, babası icra müdürü olduğundan dolayı öğretim hayatını bir çok şehirde geçirip, liseyi Mersin de tamamlamıştır. Daha sonra ticaret hayatına atılıp kendi işyerlerinin işletmeciliğini yapmıştır. Sonrasında evlenip çocukları olduktan sonra ticarete ara vermiştir. Bu süreçlerde spiritüel olarak bir çok deneyimler yaşamıştır. Uzun süren evliliğin ardından boşandıktan sonra İstanbul'a yerleşmiş, gerçek kendini keşfetme yolculuğu ile burada tanışıp bir çok eğitimler alıp ruhsal alanda kendini geliştirmiştir. Şu an Mersin de hayatına devam etmektedir, Bioenerji eğitmeni olarak Türkiye ve Dünya genelinde online ve yüz yüze olarak hem seanslar hemde eğitimler vermektedir. Esin Adıyaman çalışmalarına dair kısaca şunları da ifade etmektedir. : “Herkesin bir hikâyesi var; Kiminin içine atıp söyleyemediği Kiminin anlata anlata bitiremediği.. Öyle bir hikaye olsun ki ruhumuzu yeni bir dünyaya taşısın... Hayat bir yolculuktur. Mutlu olmadığınız duraklarda fazla oyalanmayın.... Hiç kimse hayat yolculuğunun kötü geçmesini ve neticede dramatik şekilde son bulmasını istemez.... Her şey den önce psikolojimize önem vermeliyiz, çünkü psikoloji dağılıp, ruh yorgun düştüğünde beden otomatik olarak bağışıklık sistemini çökertecektir....Her şey bir seçimdir. YENİDEN DOGUŞ PROJESİNE SENDE KATIL!

Klinik Psikolog Ezgi Horzum



İzmir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden 2016 yılında şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2019 yılında Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını aldı. Terapistlik yolculuğunda pek çok terapi ekollerini almıştır. Bilişsel davranışçı terapi, deneyimsel oyun terapisi, somatik deneyimleme, Gottman çift aile terapisi, içsel aile sistemleri terapisi gibi terapi ekollerini aktif bir şekilde çalışmaktadır. EMDR Avrupa onaylı terapisttir. Alanda beraber çalıştığı psikologlara süpervizyon vermektedir. Anaokullarına psikolog olarak desteklerde bulunmaktadır. Çeşitli gönüllülük projelerinde (deprem bölgesinde saha gönüllüsü vb.) yer almıştır. 2018 yılından beri kurucusu olduğu 35 Psikoloji ve Danışma Merkezi’nde kariyerine devam etmektedir. Yetişkinlerde; sıklıkla obsesif kompulsif bozukluk, kaygı bozukluğu, travma ve travma sonrası stres bozuklukları, bipolar bozukluk, borderline kişilik bozukluğu, yeme bozuklukları, depresyon, panik atak ve panik bozukluğu, sosyal fobi, yaygın anksiyete bozukluğu, özgül fobiler, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, vücut dismorfik bozukluğu, antisosyal kişilik bozukluğu, kayıp ve yas çalışmakta, çocuklarda; çoğunlukla ayrılık süreçleri, alt ıslatma, sınav kaygısı, çocuk obsesif kompulsif bozuklukları, ayrılık anksiyetesi, akran zorbalığı, çocukluk çağı takıntıları ve kaygıları, hiperaktivite ve dikkat bozukluğu çalışmaktadır. Ezgi Horzum alanındaki yeteneği , çalışkanlığı , çok yönlü birikimi , vizyonu , kendine özgü çözüm yöntemleri ve yaklaşımlarının yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Ezgi Horzum tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Şimdi Yükseliş Zamanı



Şeyma Toy’un Şimdi Yükseliş Zamanı adlı kitabı Ceres Yayınlarından çıktı. Kitap tanıtım bülteninde şu cümlelerle aktarılıyor : “Bu kitap ruhunuzla bedeniniz arasında sıkışıp kaldığınız her yerden sizi özgürleştirecek, yaşadığınız tüm olumsuzluklara rağmen hayatınızın kontrolünü elinize almanızı sağlayacak ve her şeyden önemlisi de karanlığın içinde dönüp duran biri olmak yerine mucizeler silsilesini hayatınıza çekmenize yardımcı olacak.” Arka Kapakta ise şunlar yer alıyor : Duyuyorum seni, hissediyorum kalbini, tükenen umudunun, ertelenmiş hayallerinin, yarım kalmış aşkının, bir türlü tamamlayamadığın o işinin, ailenden göremediğin sevgi ve şefkatin ağırlığıyla kendine ve hayata ne kadar kızdığının farkındayım... Yaşadığın hayal kırıklığının, kalbinde bıraktığı derin acı ile olduğun yere yığılıp kaldığının farkındayım...Etrafındakilere rağmen ne kadar yalnız, kimsesiz ve çaresiz hissettiğinin farkındayım... Bir kuşluk vaktinde uykusuzluktan kanayan gözlerinin akıttığı gözyaşlarının, bir alacakaranlık vaktinde susmak bilmeyen zihninin yarattığı baş ağrısının ve herhangi bir zaman diliminde yaşadığın sorunların ağırlığına dayanamayıp yorulan kalbinin farkındayım.... Biz farklı hikâyelerin aynı kahramanlarıyız. Yaşadığın tüm hayal kırıklıklarına rağmen şimdi yeniden başlamak için kendine o son şansı vermeli ve elini kalbine koyup Rabb'ine şükretmeli, dualarınla ayağa kalkmalısın. Çünkü senin için "ŞİMDİ YÜKSELİŞ ZAMANI Bu kitap ruhunuzla bedeniniz arasında sıkışıp kaldığınız her yerden sizi özgürleştirecek, yaşadığınız tüm olumsuzluklara rağmen hayatınızın kontrolünü elinize almanızı sağlayacak ve her şeyden önemlisi de karanlığın içinde dönüp duran biri olmak yerine mucizeler silsilesini hayatınıza çekmenize yardımcı olacak.

Yazar Şeyma Toy Hakkında :

Bioenerji - Şifa Sistemleri Eğitmeni & Bilinçaltı Dönüşüm Uzmanı Şeyma Toy. Atalarından aktarılan spiritüel yetenekleri tekamül yolculuğunda açığa çıkmış ve kendi yolunu çizmesine yardımcı olmuştur. Birçok alanda aldığı eğitimlerle bilgi, birikimini harmanlamış ve binlerce kişiye bu sayede yardımcı olmuştur. Kişisel gelişim ve ruhsal gelişim alanlarında birçok kişiye spiritüel rehberlik yapmıştır. Özellikle kişilerin yaşadığı yoğun strese bağlı ruhsal sıkıntılara ve bilinçaltından açığa çıkan fiziksel rahatsızlıklara yönelik çalışmalar yapmakta ve birden fazla çalışmada eğitmenliği bulunmaktadır ve bireysel şifa seanslarının dışında özel eğitimler vermektedir. Bunun yanı sıra, Bilinçaltı Dönüşüm Uzmanlığı , EFT Uzmanlığı , Kuantum Düşünce Tekniği Uzmanlığı , Regresyon Terapi Uzmanlığı , NLP Pratisyenlik , Access The Bars Uygulayıcılığı , Yaşam Koçluğu , Kariyer Koçluğu , Öğrenci Koçluğu , Aile Danışmanlığı çalışmalarının master eğitimini alarak çalışmalarına DÖNÜŞÜM YAŞAM KOÇLUĞU şirketi altında devam etmektedir. Yakın zamanda bilgi birikimini aktardığı ŞİMDİ YÜKSELİŞ ZAMANI kitabıyla yazar unvanına kavuşmuştur.