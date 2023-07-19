Birçok başarılı projelerde yer alan ünlü model Fırat Akıllı bu kez oyunculuk için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Fashion Week ve büyük markaların yüzü olan Fırat Akıllı bu kez bir dizi projesi için gelen teklifleri değerlendirdiğini ve oyunculuktaki başarısını da göstereceği öğrenildi.

Konu hakkında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Fırat Akıllı “Bir dizi projesinden teklif geldi. Senaryosunu okuduğumda bu projede yer almalıyım diye düşündüm ve gelen teklifi kabul ettim. Oyunculuk için uzun süredir Metod Akadamedi’den duayen oyuncu eğitmeni Ayşen İnci’den özel dersler aldım ve bu konuda kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Sadece podyumda değil kendime her alanda güveniyorum. Modellikte olduğu gibi oyunculukta da başarılı olacağıma inancım sonsuz” diyerek duygularını ifade etti.

Rubato’dan Bodrum’da arabesk gecesi

Arabesk müziğin başarılı grubu Rubato , önceki akşam Bodrum Türkbükü'ndeki Üzüm Kızı'nda sahne aldı.

Sahnesine sevenlerini selamlayarak çıkan Rubato, kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere bir arabesk gecesi yaşattı.Sahneye çıktıklarında konuşmayı çok sevmediklerini söylerken " Sizden tek isteğimiz şarkılara eşlik etmeniz.Bizler için en büyük mutluluk kaynağı yaptığımız işin karşılık görmesidir" dedi.Sezen Aksu imzalı " Ben sende tutuklu kaldım" şarkısını söyledikten sonra "Sevdiklerinizi asla bırakmayın.En kötü günümüz böyle olsun, düşmanlar çatlasın" dedi.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen başarılı grup , sevenlerinden bol bol alkış alarak sahne performansını noktaladı.

Candan Erçetin Harbiye’yi yıkıp geçti

Türk müziğinin sevilen sanatçılarından Candan Erçetin önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda BtcTurk 10. Yıl Konserleri’nde İstanbullu sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.



KerkiSolfej organizasyonun gerçekleştirdiği konserin açılışını uzun yıllar sonra 'Umrumda Değil' şarkısıyla yapan Candan Erçetin, geçmişten günümüze en güzel şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.



Erçetin, Özkan Uğur'u 'Güllerin İçinden' şarkısıyla alkışlarla selamladı.



Sanatçı Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen Mülkiye Marşı ve İzmir Marşı'nı seyirciyle söyledi



Konserinin sonlarına doğru tempoyu artıran Erçetin,eğlence dolu bir final gerçekleştirdi. Dinleyicisinin yoğun isteği üzerine alkışlarla yeniden sahneye çıkarak Melek ve Evreşe şarkılarıyla bis yaptı.

Sahnede Yıldız Tilbe modası

Dillerden düşmeyen şarkıların mimarı Yıldız Tilbe, önceki akşam KerkiSolfej’in düzenlediği BtcTurk 10. Yıl Konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da Bodrum'lu hayranlarıyla buluştu.



Biletlerin saatler öncesinde tükenen geceye ''Delikanlım'' şarkısıyla başlayan Yıldız Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillerden düşmeyen şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Her sahnesinde olduğu gibi bu sahnesinde kıyafetleriyle dikkat çeken Yıldız Tilbe, adeta kendi modasını yarattı dedirtti.



Ünlü sanatçı konser arasında kendisini dinlemeye gelen sanatçı dostu Ceylan’ı sahneye davet etti. “Zeyno” ve “Antep’in Hamamları” şarkısını söyleyen Ceylan, alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.



Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran sanatçı, sevenlerini ayağa kaldırarak enerjik bir final yaptı.

Murda’dan yeni hit : “Fıstık”

Yerli Rap ve Pop sahnemizin en popüler yıldızlarından Murda'nın yeni parçası "Fıstık" yayımlandı.

Amsterdam çıkışlı Murda, geçtiğimiz yıllarda hem Türkiye'de hem de Avrupa'da sayısız hit parçaya imza atarken hayran kitlesini önemli ölçüde genişletti. Kendine özgü söz yazımı ve rap, trap ve R&B türlerini bir araya getirdiği stili ile dikkat çeken Murda, yıl boyunca Avrupa'da turnesine devam edecek.

Selda Bağcan sanatçı yeğenleriyle ilk kez aynı sahnede buluştu

Gökyüzünün altında, ormanın içinde sunduğu sanat ve eğlence deneyimleriyle şehir yaşam kültürünün zenginleşmesine odaklanan YBY Woods, Times dergisinin “Dünya Müziğinde Yaşayan Efsane ve Tarihi Kadın Şarkıcılar” listesinde yer alan başarılı sanatçı Selda Bağcan konserine ev sahipliği yaptı. Ünlü besteci ve şef Musa Göçmen’in yönetimindeki Senfoni Orkestrası’nın da eşlik ettiği konserde Bağcan, sanatçı yeğenleri Serenad, Seda ve Sonat Bağcan ile en sevilen Türk halk müziği ve Anadolu rock parçalarını seslendirdi.

Kemerburgaz Kent Ormanı’nın eşsiz yaz havasında, yıldızların altında gerçekleşen konsere ailesiyle birlikte çıkan Selda Bağcan; Ayrılık, Sarı Saçlım Mavi Gözlüm, Öyle Bir Yerdeyim Ki?, Mağusa Limanı, Adaletin Bu Mu Dünya?, Gesi Bağları gibi sevilen türkülerin yanı sıra halk ozanı Neşet Ertaş’ın Yalan Dünya ve Neredesin Sen türkülerini hayranlarının eşliğinde coşkuyla söyledi. Ünlü sanatçı seyircilerle sık sık sohbet etti, konserde eğlenceli anlar yaşandı. Sonat, Serenad ve Seda Bağcan’ın rock şarkıları ile coşkuyu zirveye çıkardığı konser, müzikseverlere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Yurt içinde ve dışında gerçekleştirdiği konserlerde, eserlere farklı yaklaşımlarla yazdığı orkestrasyonları müzik çevrelerinde oldukça dikkat çeken Musa Göçmen’in yönetimindeki Senfoni, Bağcan’a şarkılarında eşlik ederken Göçmen’in farklı tarzı, orkestra ve sahne hakimiyeti de izleyicilerden tam not aldı.

Yeliz’den anlamlı düet

2021 yılında kaybettiğimiz büyük yorumcu Ercan Turgut, vefatından kısa bir süre önce stüdyoya girerek sevilen şarkısı “Tövbe” yi yeniden yorumladı. Ercan Turgut’un daha önce yayınlanmamış olan bu kaydı, Türk pop müziğinin güçlü kadın seslerinden Yeliz'in, duygu yüklü yorumu ile buluştu. Söz ve müziği Ercan Turgut’a, düzenlemesi Serdar Seçme’ye ait olan Ercan Turgut feat Yeliz “Tövbe” single’ı, Ossi Müzik etiketiyle bugün (14 Temmuz Cuma günü) müzikseverlerle buluşuyor.

Ercan Turgut feat Yeliz “Tövbe”

Yeliz’in, ilk kez “Ercan Turgut’a Saygı Konseri” nin finalinde seslendirdiği düet hem Yeliz’i hem de izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Bu özel single’ın mix’i ve mastering’i de Serdar Seçme tarafından yapıldı.