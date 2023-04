SİLİVRİ MERKEZ MAHALLELERİ VE BELDELERİNDE PARKE TAŞI YOL İMALATI VE TAMİRİ YAPIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

40000 M2 Döşenmiş haldeki her çeşit parke taşının sökülerek aynı yere döşenmesi, 6000 M2 8cm mineral yüzeyli beton parke taşı temini nakli döşenmesi (kumlama yapılmış her renk her ebat ve her desende), 3000 M2 6cm beton parke taşı temini, nakli, döşenmesi(her renk ve her desende) Vb.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.