Bogota

Şili'nin Iquique kentinin yaklaşık 10 kilometre doğusunda yer alan Alto Hospicio bölgesindeki Atacama Çölü, atılan muhtelif malzemeler nedeniyle çevre kirliliğiyle boğuşuyor.

Dron ile görüntülenen çölde, birbirinden farklı giysiler, binlerce plastik, moloz ve diğer malzemelerin çölde geniş alan kapladığı görülüyor.

Yerel basında çıkan haberlerde, çöle her yıl 59 bin ton elbise bırakıldığı, bunların bir kısmının satıldığı ancak elden çıkarılmayan elbiselerin çölde kaldığı bildirildi.

Çölde elbiseleri kontrol edenler, bunların önemli bir kısmının kullanılmadığını ve üzerlerinde etiketlerinin yer aldığını fark ediyor.

Giysi sektöründe en çok ithalat yapan Latin Amerika ülkeleri içinde ikinci olan Şili'de, gümrüğe gelen tonlarca elbise onay almadığı için çöle bırakılıyor.

AA