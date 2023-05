İSTANBUL -Leyla Tonya, güzellik ve bakım sektöründe faaliyet göstermektedir. Kendi güzellik merkezini kurarak sektördeki deneyimlerini ve birikimlerini müşterileriyle paylaşmaya devam eden Leyla Tonya, müşteri ziyaretini her zaman ön planda tutmaktadır.



Her cilt bakımı ayrıdır, ‘Standart Cilt Yoktur.’ Diyen Leyla Tonya mesleğini aldığı eğitimler ve deneyimler ile taçlandırmıştır.

2001 yılında TURUCO / ITALY DE ilk make-up eğitimimi alan Leyla Tonya; MAC ACADEMY de gördüğüm eğitimden sonra bu alan benim profesyonel mesleğim oldu diyor.

“2006 yılı Cannes Film Festivali Backstage de benim için mesleğimin dönüm noktalarından biri, 2010 AOF Academy of free-lance Newyork da 6 aylık eğitim semineri bana New York Moda Haftası Backstage I deneyimleme fırsatı oluşturdu. Gelişen ve değişen teknolojiler bize yeni kapılar açarken 2013 yılında kalıcı make-up’la tanıştım. Bugün ağırlıklı olarak şubelerimizde hizmet verdiğimiz alanların içinde en ilgi gören kalıcı makyaj tekniği uygulamalarıdır.” diyerek bizzat kendisi şubelerinde işlem esnasında yer alıyor.

Güzellik merkezi sahibi Leyla Tonya, sektördeki 10 yıllık deneyim ve özverili çalışmasıyla başarılarına her gün bir yenisini eklemeye devam ediyor.

Leyla Tonya, beklentilerin memnuniyeti için sürekli kendini yenileyerek, son trendleri takip ediyor ve en kaliteli ürünleri kullanıyor. Bu nedenle, güzellik merkezi müşterileri arasında sadık bir müşteri kitlesi oluştu. Güzellik merkezinde uygulanan hizmetler arasında makyaj, kaş laminasyonu, kirpik laminasyonu, manikür, pedikür, dudak renklendirme, protez tırnak, saç simülasyon gibi birçok seçenek bulunuyor. Tüm hizmetler, yapılandırmalara göre özelleştiriliyor ve profesyonel bir şekilde sunuluyor.

Leyla Tonya'nın güzellik merkezi, hijyen konusunda da son derece titiz bir yaklaşım sergiliyor. Tüm cihazlar en yüksek hijyen kurallarına uygun şekilde sterilize ediliyor ve güvenlik altında olması her zaman en öncelikli konu olarak ele alınıyor.

“Hedefim yeniliklerle günümüz güçlü kadınlarına yaşamları kadar çok yönlü, sorunsuz bir şekilde düzenlenmiş seçenekler yelpazesi sunmaktır.” Diyen Leyla Tonya herkesi salonlarına davet ediyor.

HABER: DİNÇER KARACALAR