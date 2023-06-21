Nasıl da romantik bir anlatımdır o; 'Sigaramın dumanına sarsam, saklasam seni'. İkisi de vazgeçilmezdir sanki. İkisi de birbirine karışmıştır. Ciğerlerine dolan dumanındadır sevgili. Verdiğin her nefesindeki dumanların arasında belirir hayali.

Böyle midir gerçekten de?

Ya; 'Benim en iyi dostum içkim sigaram.' diye seslenen şarkıya ne demeli? O artık sevgiliden de vazgeçmiştir. Dünyadan, insanlardan, her şeyden kopmuş, bir hayal alemine dalmıştır sanki. Orada kendisine yeni bir dünya kurmuş, 'biraz kül biraz duman'la doldurmuştur kalan bütün günlerini.

Bir diğeri de 'Son bir sigara içelim, öyle git gideceksen.' diyerek biraz daha kalmasını dilenir sevgilisinden. Bir sigara içimlik zaman dahi olsa yanında kalabilsin ister. Ayrılık kapıyı çalmıştır ya bir kere, ayrılık zamanından birkaç dakika daha çalabilmenin peşindedir o.

Bu romantizmle karışan kokusunun dışında sigaranın gerçek yüzü ne kadar da yıkıcıdır aslında.

Bir dost gibi görünerek sinsice yaklaşır insana, alıştırır kendisine. Öyle bir alıştırır ki hem de, gün gelir onun uğruna kollar-bacaklar verilir, yine de ihanet edilmez o DOST'a.

Zamanla tenindeki, dişindeki, gözündeki sarılaşma arttıkça artar. Nefesindeki acı koku ne en kuvvetli diş macunlarıyla ne de en naneli sakızlarla geçmez olur. Üzerine sinen kesif kokuyu en pahalı parfümlerle dahi bastıramazsın. Nefes alışın da eskisi gibi değildir zaten. Hareketlerindeki canlılık da kaybolmaya başlamıştır sanki. Yoksa, yoksa o DOST sana ihanet etmeye mi başlamıştır artık!

Üstelik sen ona yıllar boyunca bu kadar emek vermişken, bu kadar yatırım yapmışken, bütün seni uyaranlara kulak tıkayıp hepsiyle bozum olmuşken şimdi onun bu yaptığı da iş midir yani?

Sigara içenlerle içmeyenlerin bir türlü anlaşamadığı bir konu vardır. Birisi der ki, "Beden benim, istersem zehirlerim, size ne!" Bir diğeri der ki "Senin yarattığın duman beni de zehirliyor, buna hakkın yok!"

Kimin özgürlüğü kimin içine geçiyor, kim daha haklı, kim daha mağdur?

İçenleri gaz odalarına mı hapsedelim? İçmeyenleri bu durumdan nasıl koruyalım?

Esas sorun içenlerden çok içmeyenlere ait esasen.

Bana sorarsanız hem çevreye hem de kendimize verdiğimiz zarardan dolayı sigarayı bırakmamamızın zamanı geldi de geçiyor bile.

Peki sigarayı nasıl bırakırsınız?

-Öncelikle bırakmayı canı gönülden isteyeceksiniz!

-Karar verdiğiniz anda bırakma işlemine başlamalısınız. Yarına ertelerseniz inanın o yarınların hiç sonu gelmez.

Sigara bırakmada ilk üç gün ve daha az oranda ilk bir hafta önemlidir. Bu devrede tabii zorluklar çekilecektir. Sonrasında nikotin etkisi azalmaya ve ihtiyaç duyma hissi giderek düşmeye başlıyor.

-Aklınıza sigarayı getirmemeye ve düşünmemeye çalışın. Sigara yerine sizi oyalayacak atıştırmalıkları bir süreliğine hayatınıza dahil edin. Kuru yemiş, sakız vb şeyler. Ama dikkat edin, bunu sigaranın yerine değil, sadece oyalanmak için yapın. Sonra başladığınız bu zararsız gibi görünen etkenler, kilo veya kolesterol gibi daha zararlı şeylere dönüşebilir.

-Sigara içenlerle ve içilen ortamlarda fazla bulunmamaya çalışın.

Sigara bağımlılarının düşünce yapısında bozuk işleyiş vardır. Bunun yerini gerçeklikle bağdaşan düşüncelere bırakmalıdır. Birkaç örnek örnek istiyorum.

"Sigara benim olmazsa olmazım, adeta bir parçam gibi" demek yerine, "Sigara benim hiçbir şeyim değil aksine bana zarar veriyor, beni maddi olarak zorluyor. "

"Sigara benim kadim dostum, yalnızlığımın ortağı, beni mutlu eden tek şey" yerine, "Sigara bana dost olabilecek bir şey değil, yalnızlığımı onunla paylaşmam mümkün değil," beni mutlu edecek başka bir sürü faaliyette bulunabilirim."

"Onu bırakacak kadar güçlü değilim, bırakmam sırasında karşılaşacağım zorluklar beni çok korkutur," yerine "Ben sigara bırakabilecek iradeye sahibim, eğer ben onu satın almazsam onun bana gelebilecek gücü yok, elbette zorluklar yaşayacağım ama sağlıklı yaşamak için bunların hepsi ile mücadele edebilecek güce sahibim," gibi telkinler sigara bırakmada yardımcı olacaktır.

Bu süreçte uzman desteği almak ve sıkı bir iş birliği içinde olmak önemlidir.

Evet biliyorum ciddi anlamda zor bir işe girişiyorsunuz ve bu bağımlılıktan kurtulmak hiç de kolay değil! Bunun bir bağımlılık olduğunu kabul edin ve bu zorluğun farkına varıp, ona göre kendinizi sürekli motive edin.